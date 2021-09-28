مباراة عمان وقطر العسكري.. تعرف على موعد المقابلة الودية – هل ستكون منقولة؟

في ثاني تجاربه الودية خلال معسكره الخارجي في دولة قطر، يلتقي منتخب عمان مع منتخب قطر العسكري مساء الخميس 30 سبتمبر 2021، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة عمان وقطر العسكري الودية بتوقيت مسقط والدوحة ودبي.

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كما نتابع معكم كل أخبار القنوات الناقلة لمباراة عمان الودية اليوم الخميس ضد المنتخب العسكري القطري، هذا ويستعد منتخب عمان من خلال هذا المعسكر لمباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، حيث يلتقي الأحمر خلال أكتوبر 2021 مع أستراليا ثم فيتنام في الجولتين الثالثة والرابعة من تلك التصفيات.

مباراة عمان وقطر العسكري.. هل ستكون منقولة على أي قناة؟

منتخب عمان خاض مباراة ودية منذ يومين خلال معسكر قطر الحالي، حيث تغلب في تلك المقابلة على منتخب عمان بنتيجة 7-2، حيث قام المدير الفني برانكو إيفانكوفيتش بتجربة كل اللاعبين المنضمين في المعسكر، من خلال المشاركة بتشكيلة مختلفة في كل شوط من شوطي اللقاء، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة عمان وقطر العسكري فحتى الآن لا توجد أخبار عن نقل اللقاء، وننتظر الجانب القطري هل سيقوم بنقل اللقاء أم لا، فتابعونا.

موعد مباراة عمان وقطر العسكري الودية

منتخب عمان قبل الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم لديه 3 نقاط من فوز على اليابان في أرضها وعلى ملعبها بنتيجة 1-0 بهدف المتألق الطائر عصام الصبحي، في حين خسر الأحمر في الجولة الثانية أمام شقيقه السعودي، موعد مباراة عمان وقطر العسكري الودية مساء الخميس في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت عمان ودبي.

الساعة 7 مساء بتوقيت قطر.