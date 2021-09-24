مباراة عمان ونيبال.. متى موعد المقابلة الودية وهل ستكون منقولة؟

يلتقي منتخب عُمان مع منتخب نيبال مساء يوم الأحد 26 سبتمبر 2021 في مباراة ودية خلال معسكر الأحمر الخارجي بدولة قطر استعدادا لمواجهة أستراليا القادمة في تصفيات كأس العالم 2022.

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حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة عمان ونيبال الودية، كما سنتابع معكم كل أخبار القنوات الناقلة لمباراة عمان في قطر، وهل ستكون منقولة على أي قناة؟، أم ستكون غير منقولة، يبحث المدير الفني للمنتخب العماني برانكو إيفانكوفيتش عن تجهيز الخطة التي سيواجه بها أستراليا ثم فيتنام في التصفيات المرتقبة مطلع الشهر القادم.

مباراة عمان ونيبال.. هل ستكون منقولة على أي قناة؟

منتخب عمان بدأ التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم ببداية “مذهلة”، حيث حقق فوزًا تاريخيًا على اليابان خارج الديار، لكنه خسر في الجولة الثانية على ملعبه منتخب السعودية، برانكو إيفانكوفيتش يبحث عن تصحيح المسار، عندما يقابل منتخب أستراليا في الجولة القادمة على ملعبها، بخصوص بث مباراة عمان والنيبال الودية، فحتى الآن لم يتم الكشف هل ستكون منقولة أم لا، حيث سنتابع معكم كل جديد بخصوص إذاعة تلك المقابلة.

موعد مباراة عمان ونيبال الودية في قطر

وصلت بعثة عمان إلى قطر منذ يومين، حيث باشرت البعثة تدريباتها على الفور، وتحظى بعثة عمان في قطر باهتمام كبير، كما لديها كل الإمكانيات، حيث تضم دولة قطر مجموعة من أفضل الملاعب، إلى جانب فنادق الإقامة العالمية بالدوحة، موعد مباراة عمان ونيبال الودية عند الثامنة مساء بتوقيت عمان ودبي، السابعة مساء بتوقيت قطر,