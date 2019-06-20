مباراة مصر وزيمبابوي – تاريخ مواجهات المنتخبين ولقاء “الطوبة” الشهير

يبدأ منتخب مصر مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، بمواجهة منتخب زيمبابوي في مباراة افتتاح البطولة، حيث نقدم لكم من خلال هذا التقرير الرياضي تاريخ مواجهات المنتخبين، والذي يصب وبقوة في مصلحة المنتخب المصري، هذا ومباراة مصر وزيمبابوي التي تقام الجمعة 21 يونيو، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى، تلك المجموعة التي تضم أيضا منتخبي أوغندا وجمهورية الكونغو، وتبدو ظاهريا أنها مجموعة سهلة، ولكنها في الحقيقة من أقوى مجموعات البطولة.

تاريخ مواجهات مصر وزيمبابوي

مباراة مصر وزيمبابوي القادمة ستكون المباراة رقم 15 في تاريخ لقاءات المنتخبين، حيث حقق منتخب مصر الفوز في 8 مباريات، بينما حقق منتخب زيمبابوي الفوز في مباراتين فقط، نتيجة التعادل كانت حاضرة في 4 مباريات، سجل منتخب مصر في شباك زيمبابوي 24 هدف، بينما سجلت زيمبابوي 13 هدف، ترتيب مصر في التصنيف الدولي لمنتخبات العالم في المركز 58، بينما يأتي منتخب زيمبابوي في المركز 109 عالميا.

لقاء الطوبة الشهير

واحد من أشهر لقاءات المنتخبات في أفريقيا، وكان لقاء مصر وزيمبابوي هذا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 1994 بأمريكا، وكانت مباراة فاصلة للتأهل للدور الثاني للتصفيات، وكانت على استاد القاهرة الدولي وكان يتوجب على المنتخب المصري الفوز، بدأ منتخب زيمبابوي اللقاء بهدف في الشباك المصرية، وتعادل منتخب مصر، وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل، لكن حسام حسن يحرز هدف الفوز، لكن حدثت أحداث بعد المباراة وألقت الجماهير الطوب، ليصاب مدرب زيمبابوي، وتعاد المباراة في مدينة ليون الفرنسية، ويخرج منتخب مصر من التصفيات بعد التعادل 0-0.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة