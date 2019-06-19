مباراة مصر وزيمبابوي غدا.. الموعد والقنوات الناقلة لافتتاح كأس أمم أفريقيا

ننشر موعد مباراة مصر وزيمبابوي المقرر لها مساء يوم الجمعة 21 يونيو 2019 وهي مباراة الافتتاح لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، حيث نقدم لكم كل أخبار تلك المباراة، وأسماء القنوات الناقلة لها مباشرة على الهواء، حيث ستكون منقولة على قنوات أرضية مفتوحة إلى جانب القنوات المشفرة، تلك المباراة في الجولة الأولى من المجموعة الأولى للبطولة، تلك المجموعة التي تضم إلى جانب مصر وزيمبابوي كلا من أوغندا وجمهورية الكونغو، هذا ونقدم لكم موعد المباراة بتوقيت السعودية والإمارات والكويت، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، وبتوقيت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا والدنمارك والسويد.

تقام مقابلة مصر وزيمبابوي الافتتاحية على ملعب القاهرة الدولي، وعودة كبيرة لهذا الملعب التاريخي، أحد أهم وأعرق ملاعب القارة الأفريقية، أحمد المحمدي نجم المنتخب المصري، قدم وعدا للجماهير المصرية، بأنه ونجوم المنتخب سيحققوا كأس أمم أفريقيا 2019، ويقدموه هدية للجماهير المصرية، مؤكدا أن العامل الجماهيري لن يكون مؤثر سلبيا ولكن سيكون عامل قوي وهام ومطلوب جدا لفوز المنتخب بالبطولة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح بطولة أفريقيا

بخصوص قنوات تذيع مباراة مصر وزيمبابوي مباشرة على الهواء فسوف تذيع البث المباشر لها قناة تايم سبورت الأرضية الجديدة، والبث الأرضي الرقمي يتم مشاهدته واستقباله من قبل المواطنين الموجودين داخل مصر، بينما تذيع البث المباشر فضائيا للمباراة قناة bein sports hd1,hd2 وقناة bein sports max 1 hd وستقدم كل القنوات الأستوديو الخاص والمميز للمباراة.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

وكان مقررا أن يدير مباراة الافتتاح تحكيميا الحكم الجامبي بكاري جاساما، لكن الحكم غادر القاهرة عائدا لبلده بسبب وفاة والدته، أجيري مدرب منتخب مصر، أكد أنه درس منتخب زيمبابوي جيدا ويعلم عنه كل شئ، مضيفا أن مباراة الافتتاح هامة جدا وحسمها ضروري، موعد مباراة مصر وزيمبابوي يوم الجمعة سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 10 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية والكويت.

الساعة 12 عند منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

الساعة 9 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

الساعة 8 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 3 عصرا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.

الساعة 7 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.