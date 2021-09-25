متى مباراة العراق والإمارات القادمة في تصفيات كأس العالم؟

مباراة العراق القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى سوف تكون ضد منتخب الإمارات، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة العراق والإمارات القادمة خلال شهر أكتوبر 2021 وأسماء القنوات الناقلة للمباراة.

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تعثر منتخب العراق في الجولة الثانية من تصفيات المونديال بالخسارة أمام منتخب إيران بنتيجة 0-3، على الرغم من البداية الجيدة أمام كوريا الجنوبية، مما وضع الجهاز الفني في وضع صعب، ويجب على الأخضر الفوز بمباراتي أكتوبر صد لبنان ثم الإمارات.

مباراة العراق والإمارات القادمة تاريخيًا

سوف يكون موعد مباراة العراق والإمارات القادمة هو الموعد رقم 30 في تاريخ مواجهات المنتخبين بعدما التقيا من قل 29 مرة، منتخب العراق حقق الفوز على الإمارات 10 مرات، في حين حقق منتخب الإمارات الفوز 9 مرات، في حين كان التعادل هو المسيطر في 10 مباريات، أخر مباراة بين المنتخبين العراقي والإماراتي كانت ودية في يناير 2021 وانتهت بالتعادل 0-0، أخر مباراة رسمية كانت في كأس الخليج 2019 وفاز بها المنتخب العراقي 2-0.

موعد مباراة العراق والإمارات القادمة في تصفيات كأس العالم

تُقام المباراة المرتقبة على ملعب زعبيل بنادي الوصل في مدينة دبي، المباراة منقولة على قنوات SSC، منتخب العراق لديه نقطة واحدة من التعادل مع كوريا، منتخب الإمارات لديه نقطتين من تعادلين مع لبنان ثم سوريا، يتصدر تلك المجموعة منتخب إيران، موعد لعبة العراق والإمارات يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، تابعونا مع تفاصيل أكثر.