مدرب الاتحاد من أوزبكستان: نمتلك جماهيرية في كل مكان

قال المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي “لويس سييرا”، أن نادي الاتحاد فريق كبير، ويمتلك جماهيرية كبيرة في كل مكان، مؤكدا أن الاتحاد لا يخشى اللعب أمام الأندية الجماهيرية، تصريحات سييرا جاءت خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق موعد مباراة الاتحاد ولوكوموتيف الأوزبكي، وأضاف سييرا “نبحث عن الفوز في كل مباراة نخوضها، ولذلك نلعب دائما بأسلوب هجومي”، كما وعد سييرا الجماهير بتحسن الأداء الدفاعي للفريق خلال الفترة القادمة، وأضاف أن فريق الاتحاد اليوم يبحث عن المحافظة على صدارته للمجموعة والاقتراب من التأهل.

وأكد مدرب الاتحاد، أن فرص لوكوموتيف في التأهل موجودة مما سيجعل اللقاء صعبا، لكنه أكد في الوقت نفسه على ثقته في لاعبي الاتحاد وقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية، وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة، تقرر أن يرتدي الاتحاد الزي البديل واللون الأبيض، على أن يرتدي لوكوموتيف الزي الأسود، تقام المباراة عصر غدا الثلاثاء على ملعب الفريق الأوزبكي في طشقند.

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