ملخص مباراة الزمالك ونهضة بركان |0-1|في ذهاب نهائي كأس الإتحاد الإفريقي

في مباراة مثير في ذهاب نهائي كأس الإتحاد الإفريقي حقق نهضة بركان المغربي فوزا مهما على نادي الزمالكفي المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على الملعب البلدي بمدينة بركان.

ودخل النادي المغربي اللقاء بقوة حيث سيطر على مجريات المباراة في كامل الشوط الأول معتمدا على أسلوبه الهجومي، وكان قريبا من التسجيل في عدة مناسبات لكن التمركز الدفاعي الجيد للزمالك والحارس عمر صلاح وقفا سدا منيعا في وجه كل تلك المحاولات، أبرزها فرصة هدف لنهضة بركان في الدقيقة السابعة عن طريق دايون، وأنقذ صلاح أيضا مرماه من هدف محقق في الدقيقة الخامسة عشرة، وظل الزمالك مدافعا بشراسة حتى نهاية الشوط الأول.

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في الشوط الثاني من المباراة لم تتغير الأمور كثيرا حيث ظل نهضة بركان مستحوذا على الكرة بنسبة قاربت الستين في المائة، مع تحسن في أداء الزمالك الذي يعتمد على الهجمات المرتدة، وفي الوقت المحتسب عن الضائع سجل فو دو لاباه هدف الفوز لنهضة بركان.

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وسيقام إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية يوم الأحد السادس والعشرين من مايو الجاري على تمام الساعة الثامنة بتوقيت غرينيتش العشرة بتوقيت القاهرة، على ملعب برج العرب في العاصمة المصرية القاهرة، وسحاول نادي الزمالك للتغيير من خطته حيث قدم أداء سيئا في هذه المباراة