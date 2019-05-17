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من هو فهد بن نافل المرشح لرئاسة نادي الهلال، وما هي السيرة الذاتية له؟

كتب محمود عطا الله آخر تحديث

رجل الأعمال السعودي فهد بن نافل من أقرب المرشحين لتولي رئاسة مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، خلفا لعبد الله الجربوع والذي تولى رئاسة الفريق بصورة مؤقتة حتى نهاية الموسم، ونقدم لكم الآن نبذة من السيرة الذاتية لسعد بن نافل من ويكيبيديا، والوظائف القيادية التي تولاها من قبل، هذا وقد رشح الأمير الوليد بن طلال الأستاذ فهد بن نافل ليكون رئيس الهلال الجديد، وسيتم عرض الترشيح على مجلس أعضاء شرف النادي، وفي حال الموافقة سيتولى المهمة رسميا.

من هو فهد بن نافل رئيس الهلال المرتقب والسيرة الذاتية له

هو فهد بن سعد بن نافل العتيبي وهو المساعد التنفيذي الخاص لرئيس المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال، كما يشغل منصب المدير التنفيذي لتطوير الأعمال بالمملكة القابضة، وفهد بن نافل له اهتمام كبير بالرياضة بكل أنواعها، ومتابع جيد لأكبر الأحداث الرياضية بالمملكة. ومن خلال حساب فهد بن نافل على تويتر نجد متابعته المتواصلة للرياضة السعودية، ولنادي الهلال وصفقاته الهامة.

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكل يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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