من هو فهد بن نافل المرشح لرئاسة نادي الهلال، وما هي السيرة الذاتية له؟

رجل الأعمال السعودي فهد بن نافل من أقرب المرشحين لتولي رئاسة مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، خلفا لعبد الله الجربوع والذي تولى رئاسة الفريق بصورة مؤقتة حتى نهاية الموسم، ونقدم لكم الآن نبذة من السيرة الذاتية لسعد بن نافل من ويكيبيديا، والوظائف القيادية التي تولاها من قبل، هذا وقد رشح الأمير الوليد بن طلال الأستاذ فهد بن نافل ليكون رئيس الهلال الجديد، وسيتم عرض الترشيح على مجلس أعضاء شرف النادي، وفي حال الموافقة سيتولى المهمة رسميا.

من هو فهد بن نافل رئيس الهلال المرتقب والسيرة الذاتية له

هو فهد بن سعد بن نافل العتيبي وهو المساعد التنفيذي الخاص لرئيس المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال، كما يشغل منصب المدير التنفيذي لتطوير الأعمال بالمملكة القابضة، وفهد بن نافل له اهتمام كبير بالرياضة بكل أنواعها، ومتابع جيد لأكبر الأحداث الرياضية بالمملكة. ومن خلال حساب فهد بن نافل على تويتر نجد متابعته المتواصلة للرياضة السعودية، ولنادي الهلال وصفقاته الهامة.