مواعيد مباريات المغرب في كأس الأمم الأفريقية 2019|اسود الاطلس في أمم إفريقيا |موعد مباراة المغرب × ناميبيا فى المجموعة الرابعة

يشارك منتخب المغرب ضمن 4 مجموعات عربية في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في جمهورية مصر العربية يوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2019 على أن تستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل، وسيشارك في البطولة 24 منتخب من جميع أنحاء الوطن العربي من بينهم أربع منتخبات عربية مقسمين على مجموعات مختلفة “مصر في المجموعة الأولى، والسنغال في المجموعة الثالثة والمغرب في المجموعة الرابعة وأخيرًا تونس في المجموعة السادس” وسوف نوضح لكم في سطور التالية مواعيد مباريات المغرب في كأس الأمم الأفريقية 2019 بالإضافة إلى جدول ومباريات المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأفريقية 2019.

مواعيد مباريات المغرب في كأس الأمم الأفريقية 2019

يوجه فريق المغرب في أول مواجهه له في بطولة كأس الأمم الأفريقية نظيره منتخب ناميبيا وذلك يوم الأحد الموافق 23 يونيو الجاري في تمام الرابعة والنصف عصرًا على ملعب استاد السلام بمدينة النهضة، ويذكر أن منتخب المغرب قد شارك في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 17 مرة من قبل وقد توج بالبطولة لمرة واحدة فقط منذ عام 1976 ويطمح المنتخب المغربي في هذه النسخة بمحاولة تأدية أقصى جهد ممكن للخروج حاملين اللقب بعد غياب طال كثيرًا.

جدول مباريات المجموعة الرابعة في كأس امم افريقيا”كان 2019″

تضم المجموعة الرابعة 4 منتخبات وهما المغرب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا وسيشهد يوم الأحد الموافق 23 يونيو الجاري أول مواجهة في المجموعة الرابعة بين منتخبي المغرب و ناميبيا على ملعب ستاد السلام في تمام الساعة 4:30 بتوقيت مصر، في مواجهة قوية يحرص كل منتخب على الخروج من المباريات بثلاث نقاط للتأهل للدور ال16 من البطولة حيث سيتأهل أول وثاني كل مجموعة من ال6 مجموعات بالإضافي إلى أفضل 4 منتخبات من المركز الثالث: وإليكم جدول ومواعيد المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأفريقية 2019.

المواجهة اليوم التوقيت الملعب المغرب × ناميبيا 23/6/2019 4:30 استاد السلام ساحل العاج × جنوب أفريقيا 24/6/2019 4:30 استاد السلام المغرب × ساحل العاج 28/6/2019 7:00 استاد السلام جنوب أفريقيا × ناميبيا 28/6/2019 10:00 استاد السلام المغرب × جنوب أفريقيا 01/07/2019 6:00 استاد السلام ناميبيا × ساحل العاج 01/07/2019 6:00 استاد 30 يونيو

قائمة المنتخب المغربي