موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود القادمة والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين

في مباراته الواحدة والثلاثين في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم يلاقي نادي الزمالك نادي حرس الحدود على ملعب المكس، وتعادل الزمالك في مباراته السابقة مع نادي الإنتاج الحربي بهدف لمثله ليبقى الفارس الأبيض في المركز الثالث برصيد سبع وستين نقطة.

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موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

متى ستكون ضربة البداية؟ الإثنين الثالث من يونيو على تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

على أي ملعب؟ ستقام على استاد المكس.

القنوات الناقلة: قناة أون سبورت

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك

محمود جنش عبدالله جمعة – محمود علاء – محمود حمدي – محمد عبد الغني محمود عبد العزيز – محمد إبراهيم محمود كهربا – يوسف أوباما – إبراهيم حسن خالد بو طيب

التشكيل المتوقع لنادي حرس الحدود

أحمد السعدني محمد طارق – خالد سامي – محمد الشبيني – حسن مجدي عاشور الأدهم – أحمد فليكس أحمد الشيخ – إبراهيم جلال – مصطفى جمال إيدو موسيس

ترتيب الفرق الأوائل في الدوري المصري الممتاز