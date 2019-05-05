موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية الأفريقية

نجح نادي الزمالك بطل مصر في التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2019 لأول مرة في تاريخه، ويلتقي الزمالك في المباراة النهائية مع فريق نهضة بركان المغربي، ويبحث الزمالك عن تحقيق لقب الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه، يذكر أن تلك البطولة فاز بها فريق مصري مرة واحدة من قبل وهو النادي الأهلي، تأهل الزمالك للمباراة النهائية جاء على حساب بطل العرب نادي النجم الرياضي الساحلي.

موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية

مباراة الذهاب تقام على الملعب البلدي لمدينة بركان المغربية يوم الأحد 19 مايو 2019 الجاري، بينما مباراة العودة تقام في مصر يوم 26 مايو 2019، هذا ويذكر أن نهضة بركان المغربي تأهل للمباراة النهائية على حساب الصفاقسي التونسي.