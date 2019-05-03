موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي، والقنوات الناقلة لقبل نهائي الكونفدرالية الأفريقية “العودة”

يحل فريق “الزمالك” المصري ضيفا ثقيلا على نادي “النجم” الساحلي التونسي مساء يوم الأحد 5 مايو 2019، في مباراة العودة من الدور قبل النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية 2019، مباراة الزمالك والنجم الساحلي الذهاب والتي أقيمت بالإسكندرية، شهدت فوز نادي الزمالك بنتيجة 1-0، هدف المباراة الوحيد احرزه محمود عبد المنعم “كهربا”، بعثة نادي الزمالك سافرت لتونس على متن طائرة خاصة، تقام مباراة العودة على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة التونسية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي العودة

مقابلة الزمالك والنجم الإياب ستكون منقولة على قناة مفتوحة مجانية إلى جانب القناة المشفرة، حيث تذيع مباراة الزمالك الأحد بالكونفدرالية، القناة الوطنية التونسية الاولى الأرضية وهي قناة مفتوحة يشاهدها المتواجدون داخل تونس، بينما تذيع المقابلة فضائيا قناة bein sports HD1، وستقدم بي إن سبورتس تغطية شاملة للقاء.



موعد مباراة الزمالك والنجم الإياب

حكم المباراة سيكون الدولي الكونغولي ندالا نغامبو، من المرتقب أن يكون ملعب المباراة كامل العدد بالجماهير التونسية، وبالطبع الزمالك فريق كبير ويستطيع اللعب تحت الضغط الجماهيري، موعد مباراة الزمالك والنجم سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 8 مساء بتوقيت تونس.

الساعة 11 مساء بتوقيت دبي.

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