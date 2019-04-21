بعد فوزه اليوم على كارديف سيتي .. تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

يستضيف نادي ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح نظيره نادي هدرسفيلد ضمن منافسات الأسبوع 36 من الدوري الانجليزي الممتاز على أرضية ملعب الأنفيلد معقل الريدز، ليفربول ينتظر هدية من نادي مان يونايتد ليبقى على صدارة الترتيب، حيث يلعب المان يونايتد لقاء القمة مع نادي مان سيتي مساء يوم الأربعاء القادم وستكون هذه المباراة حاسمة لمصير لقب الدوري الإنجليزي الحائر بين ليفربول ومان سيتي، حيث يشهد الموسم الحالي منافسة قوية جداً بين الناديين.

وكان نادي ليفربول فاز في مباراة الأسبوع 35 التي جمعته بنادي كارديف سيتي بنتيجة 2-0 أحرز أهداف الريدز فينالدوم في الدقيقة 57، وجيمس ميلنر في الدقيقة 83 من ضربة جزاء تسبب فيها النجم المصري محمد صلاح، الذي غاب عن التسجيل في هذا اللقاء وأضاع أكثر من فرصة للتهديف.

موعد مباراة ليفربول وهدرسفيلد في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز

من المقرر أن يكون يوم الجمعة القادمة الموافق 26 أبريل الجاري موعداً للقاء ليفربول ضد هدرسفيلد ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد، المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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