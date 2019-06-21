موعد مباراة مصر فى أمم أفريقيا 2019 والقنوات الناقلة لمباراة الفراعنة وزيمبابوي اليوم بمشاركة محمد صلاح

نتابع معكم موعد مباراة مصر فى أمم أفريقيا 2019 وكافة تفاصيل القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي اليوم، تبدأ اليوم أولى مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 والتي تقام علي ارضية مصر، ويشهد اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2019 انطلاق مباراة مصر ضد زيمبابوي في افتتاح البطولة التي يترقبها عشاق الساحرة المستديرة من كافة الدول العربية والإفريقية، وسنوافيكم باهم الاخبار حول المباراة وأيضا القنوات الناقلة للقاء وروابط معرفة تردداتها فور إدراجها، كما نتابع تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي رسميا، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد.

موعد مباراة مصر فى أمم أفريقيا 2019

تم تحديد موعد مباراة مصر فى أمم أفريقيا 2019 رسميا منذ أكثر من شهر، حيث تنطلق أولي مباراة البطولة اليوم، حيث يلتقي صاحب الأرض بخصمه الافريقي في اليوم 21-6 في تمام الساعة:

8:00 م بتوقيت غرينيتش

9:00 م بتوقيت دول المغرب العربي

10:00 م بتوقيت مصر والسودان وليبيا

11:00 م بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق

12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي اليوم

يمكنكم معرفة القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي اليوم في هذه المقالة، حيث حصلت قناة bein SPORTS MAX علي حقوق بث مباراة اليوم، وذلك بالتعليق العربي علي المباراة، وذلك عبر قناة bein MAX1، وقناة bein MAX2، كما يمكنكم مشاهدة مباراة منتخب مصر اليوم أرضيا عبر قناة تايم سبورت المجانية المفتوحة الناقلة للقاء بالتعليق العربي

تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي

حراسة المرمى محمد الشناوي. خط الدفاع أيمن أشرف، حجازي، محمود علاء، المحمدي خط الوسط طارق حامد، النني، تريزيجيه، عبدالله السعيد، محمد صلاح خط الهجوم مروان محسن

مباراة مصر ضد زيمبابوي

تبدأ مباراة مصر ضد زيمبابوي علي أرضية استاد القاهرة الدولي في العاصمة المصرية في تمام الساعة العاشرة مساء، وتبدأ المباراة بحضور جماهيري من مصر ومختلف الدول الافريقيا، وتبدأ مباريات كأس الامم الافريقية من يوم الواحد والعشرين من يونيو وحتي التاسع عشر من يوليو القادم