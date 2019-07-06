موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقنوات الناقلة للقاء مصر وجنوب افريقيا اليوم والتشكيل والمعلقين “هل سيلعب محمد صلاح”

تتابعون موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقنوات الناقلة للقاء بين مصر وجنوب افريقيا اليوم في أولي مباريات منتخب الفراعنة في الدور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 للموسم الحالي، وتقام مباراة مصر ضد جنوب افريقيا علي استاد القاهرة الدولي في مدينة نصر اليوم السبت السادس من يوليو للعام الحالي، ويمكنكم في هذه المقالة التعرف علي العديد من التفاصيل والأخبار الهامة والحصرية حول توقيت مباراة مصر وجنوب افريقيا حسب فروق التوقيت لدي العديد من الدول العربية، وأهم التفاصيل حول اسماء معلقى مباراة منتخب مصر اليوم في كافة القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب افريقيا الحاصلة علي حقوق بث المباراة علي الشاشات المجانية والمشفرة.

تقوم قناة تايم سبورت بعرض أستوديو تحليلي لمباراة مصر وجنوب افريقيا اليوم والتي يترقبها عشاق الساحرة المستديرة بكل شغف، حيث أنها من أهم المباريات للمنتخب المصري الفرعوني، وقد تحدث العديد من رواد التواصل الاجتماعي عن مباراة البطولة الإفريقية اليوم كأهم المباريات في الدور السادس عشر، خاصة بعد خروج منتخب المغرب أمس، ويذكر أن موعد الاستوديو التحليلي لمباراة مصر وجنوب افريقيا يبدأ قبل المباراة بساعة واحدة.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقنوات الناقلة

تم تحديد موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقنوات الناقلة لتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، حيث يواجه الفرعون صاحب الأرض خصمه الافريقية لمدة 90 دقيقة متواصلة بالإضافة إلي الوقت الإضافي، وسنوافيكم في هذه المقالة بتفاصيل توقيت مباراة مصر وجنوب افريقيا اليوم فتابعونا.

توقيت مباراة مصر وجنوب افريقيا

تبدأ مباراة منتخب مصر اليوم السبت 6 يوليو في تمام الساعة:

7:00 مساء بتوقيت غرينيتش

8:00 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

9:00 مساء بتوقيت مصر والسودان

10:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية

11:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

حراسة المرمى محمد الشناوي. خط الدفاع أحمد المحمدي – محمود علاء – أحمد حجازي – أيمن أشرف خط الوسط محمد النني – طارق حامد – عبدالله السعيد خط الهجوم محمود حسن “تريزيجيه” – مروان محسن – محمد صلاح

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب افريقيا اليوم

تم تحديد القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب افريقيا اليوم بالفعل، حيث تقوم قناة تايم سبورت الرياضية الارضية المصرية ببث مباراة منتخب مصر اليوم علي شاشاتها بشكل مجاني بالكامل، وهذا علي البث الارضي، كما تقوم قناة بين سبورت ماكس الاولي بتقنية الشاشة الفائقة الاتش دي ببث المباراة بالتشفير.

قناة تايم سبورت

تقوم قناة تايم سبورت ببث استوديو تحليلي لمبارات مصر ضد جنوب افريقيا اليوم علي شاشاتها المجانية في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، وهذا بتقديم الإعلامي سيف زاهر، وذلك في حضور الثنائي حازم إمام وعماد متعب للتحليل، بجانب الظهور الأول للبرتغالي جوزيه مورينيو كمحلل رياضي في قناة تايم سبورتس، حيث أن القناة المصرية الرياضية قد اعلنت بالفعل أنها تتعاقد مع جوزيه مورينيو لتحليل مباريات كأس الأمم الأفريقية عبر التردد الأرضي للقناة.

معلق مباراة مصر وجنوب إفريقيا في كأس الأمم