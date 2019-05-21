رابط موقع تذكرتي tazkarti website لحجز تذاكر كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر .. وطريقة الحجز

موقع تذكرتي tazkarti website لأول مرة في مصر لحجز تذاكر حضور المباريات إلكترونيًا، والذي تم إطلاقه مع اقتراب موعد انطلاق الحدث الكروي القاري، الذي ينتظره الملايين من عشاق كرة القدم في العالم، والذي حظيت جمهورية مصر العربية بشرف الفوز من بين المنافسين باستضافته وتنظيم المسابقة، وهي بطولة كأس أمم إفريقيا، التي سيشارك فيها 24 منتخب إفريقي، والمقرر انطلاقها في الواحد والعشرين من يونيو 2019 المقبل، ومنعًا من التزاحم على شبابيك ومنافذ بيع التذاكر تم طرح الخدمة الإلكترونية لحجز التذاكر عبر موقع تذكرتي.

موقع تذكرتي tazkarti website

ما هو موقع تذكرتي tazkarti website ؟

قفزة كبيرة في مصر باتجاه مواكبة التطور التكنولوجي في العالم، اطلاق موقع إلكتروني يتيح لمشجعي المستديرة الساحرة حجز تذاكر حضور مباريات بطولة أمم إفريقيا 2019 في مصر ويتميز هذا الموقع أنه :

بإشراف اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية.

طرح جميع تذاكر المباريات إلكترونيًا.

الحجز متاح لجميع الجنسيات.

الحجز متاح بثلاث لغات وهى اللغة (العربية و الفرنسية و الإنجليزية).

رابط وطريقة حجز التذاكر عبر موقع تذكرتي tazkarti website

يمكن للراغبين حضور مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 يمكنهم الحجز عبر موقع تذكرتي باتباع الخطوات التالية: