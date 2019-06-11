موقع حجز تذاكر الأمم الإفريقية 2019 تذكرتي تسجيل الدخول tazkarti website 

ننشر تفاصيل موقع حجز تذاكر المباريات، بعد أن أصبح هناك تساؤلات عدة بشأن طريقة حجز التذاكر لمباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019، وأسعار التذاكر عبر موقع تذكرتي الكترونياً، ويرجع هذا إلى أننا أوشكنا على البدء في البطولة، والتي ستُقام هذا الموسم على الملاعب المصرية، وستبدأ من الشهر الجاري وبالتحديد خلال يوم 21 يونيو، وتُقام المباريات إلى أن نصل إلى النهائي يوم 19 يوليو القادم أيضًا، ولهذا ومع اقتراب الموعد زاد البحث عن الحصول على تذاكر للمباريات، وخصوصًا المباريات التي تخص المنتخب المصري، وبما أن هناك تطوير كبير يتم في مصر، لقد أصبح هناك فرصة للحصول على التذاكر من خلال شبكة الإنترنت، وبالأخص من خلال موقع تذكرتي لحجز تذاكر كأس الأمم الأفريقية والذي سنقوم بشرح كيفية استخدامه للحصول على التذاكر.

موقع حجز تذاكر الأمم الإفريقية 2019

تم الإعلان بشكل رسمي عن أنه سيتم طرح كيفية حجز تذاكر بطولة الأمم الإفريقية الكترونياً 2019، عبر شبكة الإنترنت من خلال موقع تذكرتي الإلكتروني والذي يعتمد بشكل أساسي على إمكانية الحصول على الـ FAN ID أو كما يُطلق عليها البعض بطاقة المشجع، وهي الشهادة الرسمية التي تؤكد صحة بيانات الراغب في الحصول على التذاكر، وسيتم الحصول عليه لمرة واحدة فقط، وبعدها يستطيع المواطن حجز التذاكر، وللحصول عليه اتبع معنا الخطوات التالية بالترتيب:

سنقوم بزيارة موقع تذكرتي حجز تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا الإلكتروني، ثم نقوم باختيار Sign up for afan ID، ثم قم الآن بتعبئة الخانات التي تظهر أمامك، واكتب البيانات بطريقة صحيحة، وبالأخص رقم هاتفك المحمول الذي ستصلك من خلاله رسالة بها رقم للتأكيد.

ستنتقل الآن إلى صفحة أخرى، من خلالها ينبغي أن تقوم برفع صورة واضحة من البطاقة الشخصية الخاصة بك، أو صورة واضحة من جواز السفر، مع ضرورة أن يتم إرفاق صورة شخصية واضحة، وعندما تنتهي من كافة الخطوات، من المفترض أن يتم التواصل معك للحصول على الـ FAN ID إلى جانب كلمة المرور.

الآن نقوم بالدخول إلى موقع حجز تذاكر تذكرتي الإلكتروني مرة ثانية، لإتمام عملية الحجز tazkarti website، والتي ستكون من خلال البحث عن المباراة التي ترغب في مشاهدتها في الملعب، وكذلك اختيار الدرجة المُفضلة لك، ثم اختيار وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني لتتمكن من سداد قيمة التذكرة إلكترونيًا.

كيفية استلام تذكرة مباريات أمم أفريقيا وأسعار التذاكر

هناك مجموعة من الأماكن التي قد تم تحديدها لكي يقوم المشجع باستلام التذكرة الخاصة به خلالها، وعلى رأس تلك الفروع:

الحصول على تذاكر الدرجة الأولى من خلال أحد الأفرع الخاصة بشركة أورانج، وستجدونها في الأماكن الآتية:

(مدينة نصر، التجمع الخامس، مدينة الرحاب، المهندسين، حي العباسية، حي شبرا، السادس من أكتوبر، المعادي، مدينة الإسكندرية، مدينة السويس، مدينة الإسماعيلية).

الحصول على تذاكر الدرجة الثانية والدرجة الثالثة من خلال:

منطقة الحي السادس مدينة السادس من أكتوبر، المركز الأوليمبي بحي المعادي، الإسماعيلية بمركز شباب الشيخ زايد، سموحة بنادي أصحاب الجياد، السويس، نادي الشمس).

علمًا بأن أسعار التذاكر لمباريات المنتخب المصري كالتالي:

الدرجة الثالثة: 150 جنيه.

الدرجة الثانية: 400 جنيه.

الدرجة الأولى 600 جنيه.

الدرجة الأولى العلوية: 500 جنيه.

المقصورة الرئيسية: 2500 جنيه.

أما عن أسعار تذاكر المباريات الأخرى فهي للدرجة الثالثة 100 جنيه، والدرجة الثانية 300 جنيه وللدرجة الأولى بسعر 500 جنيهاً مصرياً.