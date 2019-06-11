أضبط تردد قناة تايم سبورت لمتابعة الأمم الإفريقية 2019 time sports

ننشر تردد قناة تايم سبورت التي انطلقت في بثها التجريبي مؤخراً تحت شعار شجع بلدك، وقد دشنت القناة الرياضية time sports تردد، خصيصاً من أجل التخلص من احتكار القنوات الفضائية لمباريات كأس أمم إفريقيا فيمكن للجميع متابعة المباريات عبر قناة تايم سبورت تردد أرضي، فهذه القناة الوحيدة التي ستذاع من خلالها المباريات، وهناك نسخة أخرى تم إطلاقها على النايل سات ولكنها مخصصة لنقل البرامج وتحليل المباريات فقط ولكنها لم تبث المباريات.

تردد قناة تايم سبورت 2019

لقد بذلت كل من الهيئة الوطنية للإعلام والشركة المصرية للقنوات الفضائية قصارى جهدهم لتقديم قناة بأعلى جودة ودقة حتى يستمتع المشاهد بمتابعة مباريات أمم أفريقيا 2019، فقد سعت الهيئة الوطنية للاعلام والشركة المصرية للقنوات الفضائية إلى توفير أجهزة تشبه الرسيفر هذه الأجهزة هي أجهزة استقبال رقمي للتردد الارضى وتوفير أريال أيضا يساعد في ضبط الإشارة واستقبال القناة وقد أعلنت عن توافر هذه الأجهزة من خلال فروعها بجميع أنحاء الجمهورية وبأسعار مناسبة جدا مقارنة بأسعار الاشتراك في القنوات التي عادة ما تحتكر البطولات.

أضبط التردد الأرضي الرقمي مجاناً

هناك نسخة من تردد قناة تايم سبورت للبث عبر القمر الصناعي النايل سات، ولكن هذه القناة ليست تمتلك حقوق بث المباريات وإنما تقدم استوديوهات تحليلية قبل وبعدها وتبث القناة إرسالها على تردد 11449 بمعدل ترميز 27500 أفقي، كما يمكن للراغبين حضور المباريات مباشرةً تسجيل الدخول على موقع حجز تذاكر الأمم الإفريقية الكترونياً لحجز التذاكر.

تبدأ مباريات كأس الأمم الإفريقية في 21 يونيو 2019 وتستمر حتى 19 يوليو 2019،وسوف تبث هذه المباريات حصريا من خلال ضبط تردد قناة تايم سبورت.