نتيجة الهلال ضد النجم الساحلي حتى الآن | نهائي كأس زايد للأندية الأبطال ” البطولة العربية “

نتابع مع عشاق الكرة في مختلف أنحاء الوطن العربي مباراة الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي، التي ستحدد الفائز بكأس زايد لأندية الأبطال ” البطولة العربية “، منذ قليل إنطلقت صفارة الحكم ببداية مباراة الهلال والنجم الساحلي بنهائي كأس البطولة العربية، والتي سيتم استضافتها على ملعب هزاع بن زايد الإماراتي بمدينة أبو ظبي وذلك في تمام الساعة الرابعة إلا ربع بتوقيت جمهورية مصر العربية، والخامسة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية

نتيجة مباراة الهلال والنجم الساحلي

مع مرور منتصف المباراة وسط هجوم كبير من كلا الفريقين الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي، لم يتمكن الهلال من تحقيق أي أهداف، وعلى صعيد آخر تمكن النجم الساحلي التونسي من الإيقاع بشبكات الهلال وتحقيق الهدف الأول بقدم كريم عربية في الدقيقة ال30، نتابع سويا آخر نتيجة مباراة الهلال ضد النجم التونسي.

موعد مباراة الهلال والنجم الساحلي

يستضيف معلب هزاع بن زايد الأماراتي مباراة نهائي كأس الأندية بالبطولة العربية بين الفريقين الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي، عبر سطور المقال سوف ننقل متابعة مستمرة لجميع الأحداث المنتظرة من جماهير الساحرة في جميع أنحاء الوطن العربي.

لم يتبقى الكثير على نهاية مباراة النجم ضد الهلال السعودي، ويعتبر الهلال في موقف حرج لعدم تمكنه من تحقيق أي أهداف مع مرور منتصف المباراة.

تشكيل الهلال ضد النجم الساحلي

فيصل درويش، محمد كريم، فهد عائض، متعب المفرج، مجاهد المنيع، مهند فلاته، محمد القينعان، أحمد الشهري، ماجد النجراني، نواف شراحيلي، تياغو الفيس، عبد الله الحافظ وآخرين.

← إقرأ أيضاً: