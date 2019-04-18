نتيجة مباراة الهلال والنجم الساحلي حتى الآن بنهائي البطولة العربية | 1-0 لصالح تونس

تقام اليوم مباراة من أهم مباريات البطولة العربية، لذا سوف ننقل متابعة لحظية ومستمرة لمباراة الهلال والنجم الساحلي اليوم مع نقل جميع الأحداث الواقعة في ملعب هزاع بن رايد بمدينة أبو ظبي بالأمارات العربية، ونتيجة مباراة الهلال والنجم الساحلي سوفت تكون محل بحث جميع المشاهدين من مختلف الدول العربية، وتكون نتيجة مباراة الهلال والنجم الساحلي التونسي تحدد مصيرا كأس الأندية للبطولة العربية.

نتيجة مباراة الهلال والنجم الساحلي

مع بداية المباراة سوف ننقل كل الأهداف التي يتم تحقيقها خلال صراع اليوم، ويلعب كلا الفريقين بكامل قوتها لتحقيق الفوز لصالحهم، وكان هناك عدد كبير من متابعين الساحرة المستديرة يبحثون عن موعد اللقاء المنتظر بين الهلال الأماراتي والنجم الساحلي التونسي، ومع مرور 20 دقيقة من المباراة لم يتم تحقيق أي الأهداف.

موعد مباراة الهلال والنجم الساحلي.

سوف يتلقي كل من الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي في تمام الساعة الرابعة إلا ربع عصرا بتوقيت القاهرة على أرض ملعب هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتي لنهائي البطولة العربية.

وكان سبب وجود كل من الهلال السعودي في النهائي فوزه على أهلي جدة بنتيجة 1-1، بينما تمكن النجم الساحلي التونسي من حجز مكانه بالنهائي بعد فوزه على المريخ السوداني بنتيجة 1-0.

متابعة نتيجة مباراة الهلال والنجم الساحلي

تمكن كريم عربية من إحراز أول هدف في الدقيقة ال30 لصالح النجم الساحلي وما زالت المباراة مستمرة.

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