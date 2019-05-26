موعد والقنوات الناقلة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم ” إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية” موق توقع النتيجة

يترقب جماهير النادي الأبيض موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي ضمن أهم مباريات نهائي إياب الكونفدرالية، حيث يستعد الفريق الأبيض لحصر نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم لصالح وتمكينه من التتويج بكأس نهائي الكونفدرالية الإفريقية، وإسعاد جماهير نادي الزمالك الراغبين في عودة الزمالك لوضعه الذي غاب عنه 16 عام، وقد حصد الزمالك هدف بلا مقابل بقدم اللاعبالتوجولى لابا كودجو، وخلال مباراة الزمالك اليوم أما نظيره نهضة بركان المغربي اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

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نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي

سيتم حصر بطولة نهائي إياب الكونفدرالية الإفريقية اليوم الأحد مساء، وسيتم حصر جميع تفاصيل المباراة من أهداف محققة وتحليل ونتيجة نهائية ومتابعة مستمرة لحظة بلخظة للمباراة فور إطلاق صفارة الحكم ببداية المباراة.

موعد مباراة الزمالك نهضة بركان

سيتم إقامة مباراة الإياب بين الزمالظ ونظيره نهضة بركان اليوم الأحد الموافق 26 مايو في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءا بتوقيت المغرب والحادية عشر مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

سيتم بث مباراة الزمالك مباشرة عبر تردد القنوات التالية وهم