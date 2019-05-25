إضبط تردد قناة تايم سبورت Time sport الرياضية الأرضية على النايل سات |قناة بطولة أمم أفريقيا 2019 تعرف عليها

ننشر تردد قناة تايم سبورت Time sport التي إنطلقت منذ اليوم علي جميع الأقمار الصناعية، وسوف تقوم قناة تايم سبورت الرياضية ببث جميع مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019 المنتظرة إقامتها يوم 21 يونيو وحتى يوم 19 يوليو على جميع الملاعب الستة بجمهورية مصر العربية “الإسماعيلية والإسكندرية وبورسعيد والدفاع الجوي والسلام “، وسوف يقوم فريق مختارة من لاعبي الكرة والإعلاميين بمباشرة جميع تجهيزات أمم أفريقيا 2019 بين منتخب مصر وكافة الاستعدادات والتدريبات التي تقوم بتفيذها اللاعبين قبل إنطلاق جميع المباريات.

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قناة تايم سبورت Time sport

لذا يجب العديد من جماهير ومحبي الكرة من مختلف أنحاء الوطن العربي عن تردد قناة تايم سبورت على شبكات الإنترنت وخطوات ضبط التردد على قمر النايل سات، ولن يكون هناك أي صعوبة أثناء عمليات الضبط لقناة تايم سبورت، ومن قائمة مقدمي قناة تايم سبورت الرياضية حسن شحاته، أحمد شوبير، حسنى عبد ربه، عماد متعب، تامر صقر، محمد رمضان، شيماء صابر، كريستين رياض، أيمن الكاشف،يحيي حمزة، جمال الغندور، عمرو جميل،طارق الادور، ميركل نصيف، فتح الله زيدان،كريم ومزي، حازم أمام، فرح علي، أحمد عز، حاتم بطيشة، عبد الظاهر السقا، طه اسماعيل.

تردد قناة تايم سبورت على النايل سات

التردد 11449

أفقي.

معدل الترميز 27500.

التردد الأرضيUHF32.

وخلال مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019 سوف يتلقي حوالى 24 منتخب بدلا من 16 منتخب سابقا، ووتعتبر قناة Time sport سوف تساعد في إنعاش الاقتصاد مشاركة ببطولة أمم أفريقيا، سوف تقوم قناة تايم سبورت بعرض عدد من برامج الكرة وإستوديو تحليل جميع المباريات ومشاركة ذكريات الكرة مع أفضل الأبطال.