نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس درع الإتحاد الإنجليزي 1-1 انتهت بركلات الترجيح بفوز السيتي

مباراة ليفربول ومانشسرت سيتي، انتهت منذ قليل نتيجة المباراة المثيرة بين بطل الدوري الأنجليزي مانشستر سيتي والوصيف ليفربول ضمن مباريات كأس درع الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والتي أنتهت نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين في الوقت الفعلي للمباراة بهدف مقابل هدف، أحزر الهدف الأول لمانشستر سيتي اللاعب رحيم أسترلينج في الدقيقة 12 من عمر المباراة ونجح نجم ليفربول في التعادل بنتيجة المباراة جون ماتييب في الدقيقة الـ 77 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة بين مباراة ليفربول ومانشستر سيتي تألق النجم المصري محمد صلاح، الذي أضاع أكثر من فرصة محققة للتهديف، وكاد النجم المصري أن يهني المباراة لصالح فريقة ليفربول في الوقت الضائع عقب إنفرادة بالمرمي واستطاع لعب الكرة برأسة في المرمي ولكن تمكن مدافع مانشستر سيتي من إنقادة الكرة من علي خط المرمي.

نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

انتهت نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بفوز نادي مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الفعلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتأتي مباراة اليوم المثيرة بين الفريقين بالأجواء التنافسية المشتغلة بين الفريقين في بداية الموسم الجديد، نظرآ للعداواة والمنافسة الشديدة بين الفريقين في منافسات الدوري الإنجليزي الذي تمكن من تحقيقة والفوز به مانشستر سيتي، الذي استطاع اليوم من تحقيق الفوز علي منافسة في بطولة الدوري اليوم في بطولة الدرع بركلات الجزاء الترجيحية.

وأقيمت مباراة اليوم علي ملعب ويمبلي، بين الغريمين التقلديين في العاصمة الإنجليزية لندن، بين بطل الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن نادي ليفربول وبطل أيضآ كأس الإتحاد الإنجليزي مانشستر سيتي.، وتأتي المباراة الحماسية في بداية الموسم بين الفريقين الأفضل في إنجلترا في الموسم الماضي، قبل أسبوع من إنطلاق الدوري الإنجليزي في موسمة الجديد.

تشكيلة مباراة مانشستر سيتي وليفربول

وبدء ليفربول المباراة بتشكيل مكون من أليسون في حراسة المرمي أمامه رباعي دفاعي مكون من روبرتسون وفان ديك وجوميز وأرنولد وفي خط الوسط فابينيو وهندرسون وفينالدوم امامهم الثلاثي الخطير في الهجوم فيرمينو وأوريجي ومحمد صلاح، ويجلس على مقاعد البدلاء كلاً من مينيوليه ولوفرين وكيتا وتشامبرلين ولالانا وشاكيري وماتيب.

علي الجانب الأخر بدء مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من برافو في حراسة المرمي امامة خط الدفاع ووكر وستونز وأوتامنيدي وزيتشينيكو وفي خط الوسط كيفين دي بروين ورودري ودافيد سليفا وفي خط الهجوم ساني وسترلينج ورناردو سيلفا.

وأقيمت مباراة اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرآ بتوقيت القاهرة علي ملعب ويمبلي في مواجهة شرسة بين المدير الفني الأسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، والألماني يورجن كولب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي.