نهائي كأس الملك سلمان.. تعرف على تاريخ “الاتحاد والتعاون” مع ألقاب بطولة خادم الحرمين

يتنافس الاتحاد والتعاون مساء الخميس 2 مايو 2019، على لقب كأس الملك السعودي الملك سلمان والمباراة النهائية والتي تقام على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، الاتحاد يمتلك تاريخ كبير في بطولة كأس خادم الحرمين، حيث حقق الاتحاد لقب البطولة 9 مرات، وهو ثاني أكثر الأندية فوزا بالبطولة بعد الأهلي الذي فاز باللقب 13 مرة، الاتحاد وصل لنهائي كأس الملك 17 مرة، ويعتبر نادي الاتحاد هو حامل لقب البطولة، بعدما فاز في النهائي العام الماضي على الفيصلي بنتيجة 3-1.

نادي التعاون تاريخه ليس كبير مع بطولة كأس الملك، ويبحث عن كتابة تاريخ جديد له مع هذه البطولة، حيث لم يفز التعاون بكأس خادم الحرمين من قبل، ولكنه وصل لنهائي كأس الملك مرة واحدة عام 1990 وخسرها أمام نادي النصر، والذي فاز بالبطولة في هذا العام، فمن يفوز في نهائي اليوم، الاتحاد ليحقق اللقب العاشر في تاريخه والثاني على التوالي، أم التعاون ليحقق لقبه الأول من الكأس الغالية.

تاريخ الاتحاد والتعاون مع كأس الملك الاتحاد التعاون وصل للنهائي 17 1 عدد مرات الفوز بالكأس 9 – المركز الثاني 8 1

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