موعد مباراة الاتحاد والتعاون والقنوات الناقلة لها “نهائي كأس الملك السعودي 2019”

في واحدة من أقوى المباريات هذا الموسم بالسعودية، يستضيف استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، مباراة الاتحاد والتعاون المرتقبة مساء يوم الخميس 2 مايو 2019، ومباراة نهائي كأس الملك السعودي 2019، المباراة النهائية ستكون منقولة على قنوات مفتوحة مجانية، حيث ستنقلها في بث مباشر قناة KSA sports السعودية، وقناة أبوظبي الرياضية HD1، حيث سيتم عمل تغطية للمباراة بداية من الساعة 2 ظهرا حتى موعد بداية اللقاء، كل فريق يبحث عن دعم جماهيره، حيث سيوفر الناديان الاتحاد والتعاون باصات لنقل الجماهير من جدة وبريدة إلى الرياض.

موعد مباراة الاتحاد والتعاون في نهائي كأس الملك السعودي 2019

نادي الاتحاد هو ثاني أكثر الفرق السعودية فوزا ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعدد 9 ألقاب، نادي الأهلي هو الأكثر فوزا بالبطولة بعدد 13 لقب، نادي التعاون لم يفز بالبطولة من قبل، ووصل للنهائي مرة واحدة عام 1990، وخسر في النهائي وقتها أمام النصر، مباراة الاتحاد والتعاون ستكون الثالثة بين الفريقين هذا الموسم بعدما التقيا مرتين في الدوري، فاز التعاون في اللقاء الأول 5-3، بينما انتهت المباراة الثانية بالتعادل 0-0، تبدأ المباراة عند الساعة 8.30 مساء بتوقيت السعودية.

موعد نهائي كأس الملك السعودي 2019

من تتوقع أن يفوز باللقب الاتحاد أم التعاون؟.

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