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هداف بالفطرة.. من هو فابيو ليما لاعب منتخب الإمارات؟

بواسطة محمود عطا الله
فابيو ليما لاعب منتخب الإمارات فابيو ليما لاعب منتخب الإمارات

بزغ نجم كرة القدم المتألق فابيو ليما في صفوف نادي الوصل الإماراتي، فهو صاحب معدل تهديفي كبير، ويمتلك مهارات فنية وبدنية هائلة، كما أن فابيو ليما عبّر أكثر من مرة عن رغبته في تمثيل المنتخب الإماراتي الأول.
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هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير، نبذة من السيرة الذاتية للنجم المتألق فابيو ليما، والأندية التي لعب لها من قبل، ومعدلاته التهديفية، هذا ويدخل منتخب الإمارات خلال الساعات القليلة القادمة اختبار حاسم للفوز ببطاقة التأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022.

من هو فابيو ليما لاعب منتخب الإمارات

هو فابيو فيرجينيو دي ليما، من مواليد البرازيل عام 1993، يبلغ لاعب منتخب الإمارات من العمر 28 عامًا، حصل فابيو ليما على الجنسية الإماراتية في مطلع 2020، لم يلعب ليما لأي منتخب من قبل تمثيله للأبيض الإماراتي، في مرحلة الناشئين لعب فابيو ليما في أحد أهم المدرس الكروية البرازيلية وهما سان باولو وفاسكو دي جاما.

فابيو ليما لاعب منتخب الإمارات بدأ مسيرة النجومية مع نادي إيكاسا البرازيلي عام 2011، قبل أن ينتقل لنادي أتلتيكو جويانينزي البرازيلي أيضًا، حيث لعب لهذا النادي 18 مباراة وسجل 7 أهداف، انتقل بعدها على سبيل الإعارة لفاسكو دي جاما لفترة قصيرة، بعدها انتقل ليما للوصل الإماراتي منذ 2014 حتى الآن، لعب فابيو ليما للوصل 140 مباراة وسجل 108 هدفا، مع منتخب الإمارات لعب 7 مباريات وسجل أربعة أهداف.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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