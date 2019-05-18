وجه جديد ونجمان.. أسماء المعلقين على نهائي دوري أبطال أوروبا “مباراة ليفربول وتوتنهام”

أعلنت مجموعة قنوات bein sports رسميا عن أسماء المعلقين على نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 ومباراة ليفربول وتوتنهام المرتقبة، حيث سيُعلق على النهائي الأوروبي ثلاثة مُعلقين على ثلاثة قنوات صوتية، وسيكون معلقا على النهائي الكابتن رؤوف خليف المعلق التونسي المعروف، والمعلق التونسي المتميز عصام الشوالي، بينما دفعت قناة بي إن سبورتس بوجه جديد وشاب صاعد في عالم التعليق وهو العراقي عبد الصمد خوشناو.

من هو عبد الصمد خوشناو العراقي الذي سيعلق على مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2019

عبد الصمد خوشناو هو شاب عراقي من مواليد محافظة أربيل بشمال العراق، فاز بجائزة أفضل معلق في مسابقة نظمتها قنوات bein sports من خلال برنامج ألو بين”، بعدما حصل خوشناو على 32% من أصوات الجمهور، ليتم منح هذا المعلق الشاب فرصة كبيرة والتعليق على النهائي الأوروبي.

ويلتقي ليفربول مع توتنهام في نهائي أوروبا يوم 1 يونيو 2019، في قمة إنجليزية بنكهة أوروبية على الملاعب الإسبانية، حيث ستقام المباراة على الملعب البلدي بمدينة مدريد العاصمة الإسبانية وهو ملعب فريق أتليتكو مدريد، حيث يبحث محمد صلاح ونجوم ليفربول عن تحقيق اللقب الأوروبي بعدما استعصى عليهم الموسم الماضي أمام الريال، يذكر أن ليفربول حصل على البطولة الأوروبية 5 مرات من قبل، بينما يبحث نادي توتنهام اللندني عن اللقب الأول من البطولة الغالية.