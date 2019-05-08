موعد مباراة ليفربول وتوتنهام “نهائي دوري أبطال أوروبا”

تحدد الآن طرفا نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 حيث سيلتقي في المباراة النهائية ليفربول الإنجليزي ومواطنة توتنهام، ولثاني مرة على التوالي سيتواجد المصري صلاح في نهائي الشامبيونزليج، حيث سيبحث الفرعون المصري هذه المرة عن تحقيق اللقب الأقوى عالميا على مستوى الأندية مع العملاق الإنجليزي، يواجه ليفربول في النهائي الفريق القوي توتنهام ومدربه الأرجنتيني الذكي بوكيتينيو.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام المباراة النهائية بين ليفربول وتوتنهام يوم السبت 1 يونيو 2019، وتقام على ملعب مدريد الأولمبي وهو ملعب فريق أتليتكو مدريد، ويتسع هذا الملعب لعدد 67 ألف متفرج، ومن المرتقب أن تكون المدرجات كاملة العدد في النهائي، موعد نهائي أوروبا سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 11 مساء بتوقيت دبي الإمارات,

الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 8 مساء بتوقيت إسبانيا.