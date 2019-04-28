موعد نهائي كأس الملك السعودي 2019-1440.. تاريخ مباراة الاتحاد والتعاون القادمة على لقب بطولة خادم الحرمين

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موعد نهائي كأس الملك السعودي 2019-1440 والتي تجمع نادي الاتحاد والتعاون، وكان الاتحاد قد تأهل للمباراة النهائية على حساب النصر بعدما فاز عليه 4-2، في مباراة امتدت للأشواط الإضافية بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2، نادي التعاون حقق مفاجأة كبيرة بالفوز على الهلال بنتيجة تاريخية 5-0، ليتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين.

موعد نهائي كأس الملك السعودي 2019-1440 تاريخ مباراة الاتحاد والتعاون

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن موعد مباراة الاتحاد والتعاون في نهائي كأس الملك سيكون يوم الخميس 2 مايو 2019، وتقام المباراة النهائية على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ليعود النهائي لملعب الملك فهد بعد غياب 13 عام، هذا ومن المرتقب أن يحضر الملك سلمان المباراة النهائية، لتسليم كأس البطولة والميداليات.

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