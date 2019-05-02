8 قنوات مفتوحة تذيع نهائي كأس الملك السعودي 2019 “مباراة الاتحاد والتعاون”

اليوم الخميس، يقام نهائي الكأس الغالية، كأس الملك سلمان 2019، والمباراة النهائية والمرتقبة والتي تجمع الاتحاد والتعاون، تقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، والذي سيكون كامل العدد بعد نفاذ كل تذاكر المباراة رسميا كما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يدير اللقاء طاقم تحكيم أرجنتيني دولي، كما سيتواجد في النهائي حكم VAR، جلالة خادم الحرمين سيكون متواجد في النهائي اليوم، لمشاهدة المباراة ولتتويج الفريق الفائز بكأس البطولة، وتسليم الميداليات الذهبية والفضية.

8 قنوات مفتوحة تذيع نهائي كأس الملك السعودي ومباراة الاتحاد والتعاون

نادي الاتحاد فاز ببطولة كأس الملك 9 مرات وهو ثاني أكثر الأندية فوزا بالبطولة، نادي التعاون لم يفز من قبل بالبطولة، ووصل مرة واحدة للنهائي عام 1990، وخسر وقتها أمام النصر، يترقب مشاهدة المباراة النهائية اليوم، ليس الجمهور السعودي فقط ولكن كل جماهير كرة القدم الخليجية، لذا ستذيع المباراة 8 قنوات مفتوحة وهي كالتالي:

قناة KSA sports.

قناة أبوظبي لرياضية 1.

قناة دبي الرياضية 1.

قناة الشارقة الرياضية.

القناة الكويتية الرياضية.

قنة البحرين الرياضية.

قناة عمان الرياضية.

قناة دوري بلس.

موعد مباراة الاتحاد والتعاون في نهائي كأس الملك

بالتوفيق لكلا الفريقين.

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