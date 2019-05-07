موعد مباراة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019

تأهل نادي ليفربول رسميا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 (الشامبيونزليج)، وتقام المباراة النهائية يوم السبت 1 يونيو 2019، وينتظر ليفربول الفائز من مباراة أياكس وتوتنهام، ونادي أياكس هو الأقرب للتأهل للنهائي بعدما فاز في مباراة الذهاب والتي أقيمت بلندن بنتيجة 1-0، تقام المباراة النهائية على ملعب واندا ميترو بوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ليفربول يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا 2019

نجح نادي ليفربول في تحقيق فوز كبير على برشلونة على ملعب الأنفيلد بإنجلترا بنتيجة 4-0، النتيجة التي كان يعتبرها الكثيرين من درب المستحيل مع غياب نجوم الفريق محمد صلاح وروبرتو فيرمينيو، وكان ليفربول قد خسر من برشلونة في مباراة الذهاب 0-3، وحقق الآن النتيجة المطلوبة وأربعة أهداف دون رد، ليغادر برشلونة البطولة من الباب الضيق.