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نهائي دوري أبطال أوروبا.. تعرف على تاريخ ليفربول وتوتنهام مع ألقاب البطولة الكبرى

كتب محمود عطا الله آخر تحديث

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 والذي سيجمع ليفربول مع توتنهام يقام يوم 1 يونيو 2019 القادم، ويقام النهائي على ملعب مدريد الأولمبي بالعاصمة الإسبانية، وهو ملعب نادي أتليتكو مدريد، نادي ليفربول تأهل للنهائي بعد ريمونتادا تاريخية على حساب العملاق برشلونة، وتأهل توتنهام هو الأخر للنهائي بعد ريمونتادا أخرى على حساب أياكس أمستردام الحصان الأسود للبطولة.

تاريخ ليفربول وتوتنهام مع نهائي دوري أبطال أوروبا

نادي ليفربول هو ثالث أكثر الأندية فوزا ببطولة دوري أبطال أوروبا بعدد 5 ألقاب بالتساوي مع برشلونة وبايرن ميونخ، بينما يتصدر قائمة الأندية الأكثر فوزا بالبطولة ريال مدريد بعدد 13 بطولة، والثاني ميلان بعدد 7 ألقاب، ووصل ليفربول للنهائي الأوروبي 8 مرات فاز في 5 وحصل على المركز الثاني 3 مرات، نادي توتنهام ليس له تاريخ مع تلك البطولة ويلعب لأول مرة في المباراة النهائية.

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكل يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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