نهائي دوري أبطال أوروبا.. تعرف على تاريخ ليفربول وتوتنهام مع ألقاب البطولة الكبرى

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 والذي سيجمع ليفربول مع توتنهام يقام يوم 1 يونيو 2019 القادم، ويقام النهائي على ملعب مدريد الأولمبي بالعاصمة الإسبانية، وهو ملعب نادي أتليتكو مدريد، نادي ليفربول تأهل للنهائي بعد ريمونتادا تاريخية على حساب العملاق برشلونة، وتأهل توتنهام هو الأخر للنهائي بعد ريمونتادا أخرى على حساب أياكس أمستردام الحصان الأسود للبطولة.

تاريخ ليفربول وتوتنهام مع نهائي دوري أبطال أوروبا

نادي ليفربول هو ثالث أكثر الأندية فوزا ببطولة دوري أبطال أوروبا بعدد 5 ألقاب بالتساوي مع برشلونة وبايرن ميونخ، بينما يتصدر قائمة الأندية الأكثر فوزا بالبطولة ريال مدريد بعدد 13 بطولة، والثاني ميلان بعدد 7 ألقاب، ووصل ليفربول للنهائي الأوروبي 8 مرات فاز في 5 وحصل على المركز الثاني 3 مرات، نادي توتنهام ليس له تاريخ مع تلك البطولة ويلعب لأول مرة في المباراة النهائية.