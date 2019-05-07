MO يغيب.. لماذا لن يشارك صلاح في مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم

خبر محزن جدا لكل الجماهير العربية والعالمية، وهو غياب النجم المصري عن صفوف فريقه ليفربول، والمواجهة الحاسمة أمام برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وسبب غياب صلاح اليوم، هو الإصابة التي تعرض لها في مباراة ليفربول ونيوكاسل الأخيرة بالدوري الإنجليزي، والتي أقيمت السبت الماضي، وغادر صلاح الملعب مصابا خلال أحداث الشوط الثاني.

ما هي إصابة محمد صلاح ومتى سيعود

كما أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أن إصابة محمد صلاح هي ارتجاج في المخ، وأنه يتوجب على اللاعب المصاب بتلك الإصابة عدم المشاركة في المباريات لمدة 6 أيام كاملة، وأكد كلوب أن صلاح يريد المشاركة أمام ليفربول، لكن طبيا هذا مرفوض تماما، وعن مشاركة صلاح في مباراة نهاية الدوري الإنجليزي الأحد القادم، أكد كلوب أن صلاح سيكون جاهز لتلك المباراة، هذ ويتوجب على ليفربول الفوز على برشلونة اليوم بنتيجة 4-0، لكي يتأهل لنهائي البطولة الأوروبية.