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لجنة المسابقات تُصدر قرار نهائي بخصوص موعد مباراة الزمالك والإنتاج القادمة بالدوري

كتب محمود عطا الله آخر تحديث

استجابت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم لطلب نادي الزمالك بتأجيل مباراته مع فريق الإنتاج الحربي بالدوري، حيث أعلنت اللجنة تأجيل موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي ومباراة الأسبوع 31، لتقام يوم 15 مايو 2019 القادم بدلا من يوم 1 مايو، هذا القرار يأتي لمساندة نادي لزمالك والذي يمثل مصر في الكونفدرالية الأفريقية، ولضيق الوقت بين مباراتي الذهاب والعودة أمام النجم الساحلي التونسي في الدور قبل النهائي للبطولة.

كما قررت لجنة المسابقات تقديم توقيت مباراة الأهلي وطلائع الجيش، المقرر لها يوم الأربعاء 1 مايو 2019، لتبدأ عند الساعة 6.45 مساء بتوقيت مصر المحلي بدلا من 8.15 مساء نفس اليوم، كي لا تتعارض مع موعد مباراة ليفربول وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، يذكر أن المنافسة على لقب الدوري المصري أصبحت مشتدة بين الثلاثي بيراميدز والأهلي والزمالك.

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكل يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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