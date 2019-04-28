لجنة المسابقات تُصدر قرار نهائي بخصوص موعد مباراة الزمالك والإنتاج القادمة بالدوري

استجابت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم لطلب نادي الزمالك بتأجيل مباراته مع فريق الإنتاج الحربي بالدوري، حيث أعلنت اللجنة تأجيل موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي ومباراة الأسبوع 31، لتقام يوم 15 مايو 2019 القادم بدلا من يوم 1 مايو، هذا القرار يأتي لمساندة نادي لزمالك والذي يمثل مصر في الكونفدرالية الأفريقية، ولضيق الوقت بين مباراتي الذهاب والعودة أمام النجم الساحلي التونسي في الدور قبل النهائي للبطولة.

كما قررت لجنة المسابقات تقديم توقيت مباراة الأهلي وطلائع الجيش، المقرر لها يوم الأربعاء 1 مايو 2019، لتبدأ عند الساعة 6.45 مساء بتوقيت مصر المحلي بدلا من 8.15 مساء نفس اليوم، كي لا تتعارض مع موعد مباراة ليفربول وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، يذكر أن المنافسة على لقب الدوري المصري أصبحت مشتدة بين الثلاثي بيراميدز والأهلي والزمالك.

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