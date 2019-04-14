قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم

تترقب جماهير كرة القدم مشاهدة مباراة “الزمالك” اليوم في الكونفدرالية، والتي يتقابل فيها مع بطل المغرب فريق “حسنية أغادير”، ولقاء اليوم في إياب ربع نهائي الكونفدرالية، وتقام المباراة على ملعب الجيش بمدينة السويس، حيث تتساءل الجماهير عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أغادير مباشرة على الهواء، هذا ويذكر أن نتيجة مباراة الذهاب والتي أقيمت بمدينة أكادير المغربية، قد شهدت تعادل الفريقين سلبيا 0-0، ويبحث الزمالك عن الفوز اليوم لإرضاء جماهيره، وخاصة بعد الخسارة الأخيرة في الدوري أمام المصري البورسعيدي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وأغادير

بخصوص قنوات مفتوحة تذيع مباراة الزمالك اليوم في الكونفدرالية، فسوف تتمكن الجماهير من مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر القناة الثانية المصرية الأرضية، وقناة النيل الرياضية الأرضية، وتلك القنوات الأرضية يشاهدها المتواجدين داخل مصر فقط من خلال استقبال البث الأرضي، بينما تذيع البث المباشر للمباراة فضائيا قناة bein sports HD1 مع المعلق الرياضي أحمد الطيب، والمعلق جواد بده.

ومن أهم أخبار مباراة الزمالك اليوم في الكونفدرالية، عودة نجم الفريق التونسي الدولي فرجاني ساسي، بعد اكتمال جاهزيته للمباراة اليوم، هذا وسوف يبدأ اللقاء عند الساعة التاسعة بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت تونس.

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