فتح تردد جديد ل” قناة الأولى المغربية al aoula tv 2021 عبر نايل سات

الأولى المغربية al aoula tv 2021 هي قناة فضائية رسمية لدولة المغرب، تبث على اقمار مختلفة اهمها نايل سات، وتقدم محتويات متعددة تاخذ تصنيف السياسي والترفيهي والرياضية والاجتماعية، فيبرز دورها كقناة عامة في تقديم خدمات كثيرة في غاية تقوم على الافادة وتمكين رصيد معلوماتي يتطلع لها المشاهدين، فتعكس جودة المحتوى الغني من الافلام الوثائقية والاخبار والمقابلات الخاصة، وهي قناة مجانية، تعمل بدون تشفير، وتشغلها الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، ويصل ارسال القناة من خلال اقمار هوت بيرد و”عرب سات و”نايل سات.

قناة الاولى المغربية

وجهت المغربية الاولى-al aoula tv maroc hd عناية مشاهديها بالانتقال عبر نايل سات الى تردد جديد، حيث يمكن اعادة استقبال القناة التلفزيونية للاستفادة من تحسين جودة البث وزيادة قوة الاشارة بما لا يدع فرصة للتشويش عليها. وتتوفر القناة بجودتين مختلفتين هما (al aoula tv hd، al aoula tv sd) وتطلق بث مباشر طوال ساعات اليوم، بلا إنقطاع. وهي قناة عامة تشغلها الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، وتبث على أقمار عرب سات ونايل سات و”هوت بيرد، ويتم تصنيف محتوى القناة في الإطار الترفيهي والديني والإجتماعي وما يتعلق بالطفل والأسرة. حيث تستهدف كقناة مغربية ببرامجها المجتمعات المغربية والجالية المغربية في الخارج..

تشغلها الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، وتبث على أقمار من بينها القمر المصري نايل سات، ويتم تصنيف محتوى القناة في الإطار الترفيهي والإجتماعي وما يتعلق بالطفل والأسرة. حيث تستهدف ببرامجها المغاربة والجالية المغربية المغتربين.

مميزات قناة الاولى المغربية

قناة المغربية الأولى-al aoula tv maroc hd 2021 هل محل مراقبة من الجمهور العام، مع حصص متكاملة من التقارير التي ترصد قلب المجتمعات. والحضارة العريقة للدولة المغربية في الأزمان السالفة وتاريخها “المعروف” في جميع جوانبه. حيث يتم ترويج كل ذلك عبر وثائقيات متميزة تضم معلومات وشواهد مرتبطة بالتاريخ القديم والحديث.

وتحتل قناة المغربية مكانة متقدمة بإعتبارها القناة الأولى التي تمثل البلاد. وتعزز الجاذبية بشكل أكبر – من خلال بث أفضل المسلسلات المحلية، يشمل الأفلام المغربية. وهذا محتوى رائع آخر- ما يجعلها تحصد أعلى نسب المشاهدة. كما أنها تضم نشرات الأخبار التي تبث باللغة الأمازيغية والإسبانية. مايعطيها دفعة في منافسة القنوات المغربية الأخرى.

تعد المغربية الاولى نافذة لتقديم المسلسلات ذات النكهة المغربية من خلالها لتنهض بالترفيه على مصراعيه لتشكل واجهة مميزة لاحدث المسلسلات المغربية والعربية يرجع لها الجمهور دائماً كقناة أولية وإختيار رئيسي

تقدم المغربية الاولى hd برامج دينية وإسلامية تناقش القضايا بعمق وتعالجها لتمهد لارضية خصبة يمكن التعامل مع اي حالة او ظرف بطرق سليمة استناداً لتعاليم الإسلام. كما تهتم القناة الفضائية لمناقشة قضايا الاسرة وما يتعلق بالطفل والتربية لتشارك اساسيات بناء ذات الطفل والتسهيل للاباء على التعامل مع اطفالهم باساليب واعية تبعث بالامل ولا تضر بسلوكياتهم او شخصيتهم كان يشعر بتقليل شانه.

إطلاق قناة الأولى المغربية

دشنت قاة الأولى المغربية عام 1962، لتبث برامجها بشاشة الأسود والأبيض ليس قبل 1972 حيث قد بدأت في البث الملون. وإعتباراً من 3 مارس في عام 1993 دخلت القناة حقبة البث عن طريق الأقمار الصناعية بواسطة القمر يوتل سات. لتنهض ببرامج تلفزيونية ذات تأثير، تلبي طموحات المشاهد المغربي. وحديثاً توفر القناة خريطة برامج في أكثر من مجال، لتشمل الثقافية والإجتماعية، والترفهية، بما في ذلك الكوميدية.

وتعرض قناة الأولى المغربية الفضائية عدد من الدراما المغربية الناطقة بالعربية في سلسلة جديدة، وفي ما يلي قائمة من تلك المسلسلات الدرامية مثل: عيون غائمة، وصال، دموع وردة.

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وإذا كنت تولي إهتماماً ببرامج ذات الطابع الإسلامي فهناك برنامج يحمل إسم حي على الفلاح، وهو عبارة عن سلسلة وثائقية تعرض أسبوعياً تسلط الضوء على الموروث الديني المتنوع في المغرب. ويصل طول الفترة الزمنية من كل حلقة الى 52 دقيقة.

تردد قناة الأولى المغربية 2021 الجديد

تردد المغربية al aoula hd على Nilesat تردد الإستقبال 11474 معدل الترميز 27500 معامل تصويب الخطأ 3/4 الإستقطاب رأسي

تردد الأولى المغربية الفضائية

القمر التردد ترميز معامل التصحيح الإستقطاب عرب سات 12683 27500 3/4 عامودي هوت بيرد 10872 27500 3/4 رأسي

ويجب التنويه أن القناة تعمل على مدار الساعة في بث تلفزي متواصل. ويمكن تشغيل القناة بتنقة SD أو HD عالية الوضوح. على هوت بيرد وعربسات، كما يمكن اللجوء الى الموقع الرسمي للشركة للحصول على مواعيد الفترة الزمنية للبرامج المختلفة، ومتابعة آخر تفاصيل الأخبار على مواقع التواصل المتاحة مثل فيسبوك وتويتر.