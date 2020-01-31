“إشارة” تردد قناة فوكس تي في التركية Fox Tv

قناة فوكس التركية قناة فضائية تطرح المسلسلات التركية الأكثر إستحساناً في العالم العربي. من خلال البث المستمر على مدار الساعة توفر معه حزمة لمسلسلات الدراما المميزة والتي يتخللها الكثير من التشويق والعاطفة.

قناة فوكس تي في

إذاً ما هي قناة fox turkey، وما أبرز ما تعرضه؟ الجواب، قناة فوكس تركي أنشأت على أساس عرض الدراما والأفلام التركية في 2007، أجتذبت طوال فترة البث المهووسون بالدراما التركية المعروفة بطبيعتها العميقة فيي سيناريوهات التمثيل سواء أكانت تاريخية أو إشتمالها على الطابع الرومانسي.

مسلسل الطبيب المعجرة

في هذه الأوقات، تستغل القناة بثها في عرض مسلسل الطبيب المعجزة، بطولة تانر أولمز، وتدور أحداثه عن فتى يتلقى الصدمة لوفاة أقرب الناس، أخيه، ويتبعه هلاك أرنبه المدلل، ومع ذلك ترسخت فكرة أن يصبح طبيباً لإنقاذ أرواح الآخرين من الموت بالرغم من إصابته بالتوحد وأنماطه الغريب التي ستجلب له متاعب ومواقف قد ترهقه. أستطاع تجاوز الصعوبات ويكون طبياً ملهماً يفوق مستواه أي طبيب آخر. بتشخيص حالات يعجز عنها من هم نظراءه من الأطباء، ومعالجتها بمهارة عالية ينتج عنه شفاءهم بالكامل.

يحوز مسلسل الطبيب المعجزة، على إعجاب الجماهير ليحقق أعلى نسب المشاهدة، ما دفع بحصول الرغبة لدى الملايين بمشاهدة هذا العمل الدرامي التركي التي أقتبس فكرته اصلاً من المسلسل التلفزيوني الكوري Gut Dakteo.

وتمتاز قناة fox tv بإنتقاء أعلى جودة للمسلسلات التي تملك حقوقها، فضلاً عن برامج تلفزيونة تذيعها القناة جنباً إلى جنب الأفلام الممتعة. ومع إدخال التردد المذكور في الجدول البياني بالأسفل. في جهاز الإسقبال “بإتقان” سيخولك لإلتقاط إشارة قناة فوكس مباشرة، وبدلاً من ذلك يمكنك التوجه لموقع قناة fox turkey لمشاهدة حلقات الأفلام هناك

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تردد قناة fox turkey