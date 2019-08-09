أعلنت شركة هواوي رسمياً عن نظام تشغيل “هارموني” الجديد والذي ينافس أندرويد بشدة، يأتي إطلاق نظام “هارموني” الجديد بعد الحرب التقنية التي اندلعت بين الولايات المتحدة والصين، وجاء الضرب لأكبر الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا، حيث أعلنت الولايات المتحدة عن منع تزويد خدمة تشغيل هواتف هواوي متمثلة في جوجل وشركات أمريكية اخرى، بدعوى أن هواوي التي تدعم تقنية 5G وتغزو الأسواق الأوربية وأمريكا بهواتفها، تعمل على التجسس لصالح الصين، وسرعان ما ردت هواوي بأنها تعمل على إطلاق نظام تشغيل جديد ينافس اندرويد، ولكن في النهاية تراجع الرئيس الأمريكي ترامب عن حظر هواوي، وأعلنت “Huawei” اليوم نظام تشغيل Harmony OS الجديد المعتمد من الشركة، وانتظر الكثيبر من محبي اقتناء هواتف هواوي تطبيق هارمونيس الجديد الذي وعدت به الشركة.

نظام تشغيل Harmony OS

بعد أن أعلنت الصين عن النظام الجديد هارمونيس نوضح أبرز المعلومات عنه، فنظام “Harmony OS” هو نظام متكامل يستخدم للعديد من الأجهزة مثل الهاتف الذكي أو اللاب توب والسيارات والسماعات والعديد من الاجهزة الذكية المختلفة، والأبرز أن Harmony مفتوح المصدر، ويعمل مع لغات برمجة مختلفة مثل C/C++- Java) – Kotlin) هذا بالإضافة إلى العديد من التطبيقات المختلفة التي تطلقها هواوي.

مفاجأة نظام هارموني هو أنه يعمل على تشغيل التطبيقات على الأجهزة الحالية وهذا يجعل عملاء هواوي سعداء، وسوف يتم إطلاق “Harmony OS” بدءاً بأجهزة TV الذكية، ويمكن استخدامه على الحواسيب المحمولة والأجهزة الأخرى، وأن نظام التشغيل “هارمونيس” جاهز للاطلاق على الهواتف المحمولة، إذا تم منعها من تشغيل تطبيقات أندرويد.

ابتعدت هواوي عن التصريح المباشر عن تشغيل الهواتف الذكية عن باستخدام “هارموني” جاء هذا في اليوم الأول من مؤتمر المطورين الذي عقدته شركة هواوي في الصين، كما أنه يدعم لغات مختلفة الإنجليزية والعربية وغيرها، وهذا يوضح ملامح نية هواوي عن تصدير “هارمونيس” عالمياً، وسهولة اكواد البرمجة من خلال دعمه أجهزة مختلفة.

مع تزويد النظام بعوامل امان اكثر للمستخدم، والحد من تجنب الاختراق باستعراض بيئة حماية جديدة، كما أنه يحد من إجراء التعديلات للمستخدمين لتوفير حماية أكثر للمستخدم، وبحسب المعلومات التي استعرضتها هواوي عن “Harmony” فإنه نظام خفيف وينافس أنظمة أندرويد، هذا بالاضافة الى أن واجهة Harmony OS جذابة للمستخدم بشكل ملفت.