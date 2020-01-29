السعودية الرياضية الناقلة لبطولة كأس ملك اسبانيا مباراة ريال مدريد وسرقسطة

تعتبر قناة السعودية الرياضية ksa sport 2020 هي أحد أبرز القنوات في الوطن العربي وخصوصاً مع بداية العامة الجديد، وذلك بعد أن فازت القناة السعودية بحقوق نقل بطولة كأس السوبر الأسباني وبطولة كأس ملك إسبانيا وبطولة كأس السوبر الإيطالي، حيث تسعى القناة إلى الوصول إلى العالمية من خلال نقلها تلك البطولات العالمية، وتتميز القناة بأنها من ضمن القنوات العربية التي تعمل على تقديم محتوى رياضي مميز وفريد من نوعه، وتعمل القناة بصورة مستمرة على تحسين من جودة المحتوى وجودة النقل من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من المتابعين لتلك القناة الرياضية.

مباراة ريال مدريد وسرقسطة عبر قناة السعودية الرياضية

سوف نستعرض لكم متابعينا الكرام وبالأخص عشاق كرة القدم ومحبي نادي ريال مدريد وسرقسطة كافة التفاصيل المتعلقة في المباراة المنتظرة من خلال التالي :-

المباراة : ريال مدريد ضد سرقسطة

القنوات الناقلة : قناة السعودية الرياضيةksa sport

المناسبة : دور 16 من بطولة كأس ملك اسبانيا

ملعب المباراة: ملعب لا روماريدا

موعد المباراة :11:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 10:00 مساءاً بتوقيت مصر . 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

من ملعب لا روماريدا📍🏟 — تشاهدون اليوم الاستديو التحليلي لمباراة #ريال_سرقسطة و #ريال_مدريد ضمن دور الـ16 من #كأس_ملك_اسبانيا عند الساعة 10:00م ⬇️ pic.twitter.com/iijlLX2IBI — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 28, 2020

تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لبطولة كأس ملك اسبانيا