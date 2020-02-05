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تردد السعودية الرياضية الناقلة لمباراة التعاون والاتحاد في الدوري السعودي

بواسطة حسين كراز
تردد قناة الرياضية السعودية 2019

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم السعودية عن كيفية ضبط تردد قناة السعودية الرياضية من أجل الإستمتاع بأفضل القنوات الرياضية في الوطن العربي في الآونة الأخيرة، حيث تعمل القناة على تقديم العديد من الأخبار المتعلقة في المنتخب السعودي والكرة السعودية، وتعمل القناة على تقديم العديد من البرامج الرياضية المتنوعة بهدف العمل على تحسين المستوى الفكر الرياضي في عقول الشباب السعودي والعمل على تشجيع ممارسة تلك الرياضة.

بطاقة مباراة التعاون والاتحاد في الدوري السعودي

نستعرض لكم من خلال موقع اليوم الإخباري كافة التفاصيل المتعلقة في مباراة التعاون والاتحاد في الأسبوع 17 من بطولة الدوري السعودي، حيث يمكنك معرفة تفاصيل المباراة من خلال الجدول التالي :-

المباراةالقناة الناقلةموعد المباراةمناسبة المباراةملعب المباراة
التعاون ضد الاتحادقناة السعودية الرياضية6:25 مساءاً بتوقيت السعودية
5:25 مساءاً بتوقيت مصر
6:25 مساءاً بتوقيت البحرين
7:25 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان
6:25 مساءاً بتوقيت الكويت
6:25 مساءاً بتوقيت قطر.		الدوري السعودي (الأسبوع 17)مدينة الملك عبد الله الرياضية

تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة التعاون والاتحاد في الدوري السعودي

تتزايد عمليات البحث من قبل عشاق كرة القدم السعودية عن تردد قناة السعودية الرياضية التى تعمل على نقل بطولة الدوري السعودي وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يمكنك ضبط تردد القناة من خلال الجدول التالي :-

القمر الصناعيالترددالاستقطابمعدل الرمزالتصحيحالقناة
نايل سات1228412149عمودي vأفقي H275005/6السعودية الرياضية
عرب سات1214912015أفقي Hعمودي V275005/6قناة السعودية ksa sport الرياضية
ياه سات1241811746عمودي Vأفقي H275005/68/9قناة الرياضة في السعودية

حسين كراز

    كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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