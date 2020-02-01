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تردد السعودية الرياضية saudi sport الناقلة لمباراة العدالة والأهلى السعودي في الدوري السعودي

بواسطة حسين كراز
تردد قناة السعودية الرياضية 2 الناقلة لمباراة الاتحاد والعدالة في الدوري السعودي 2020 تردد قناة السعودية الرياضية 2 الناقلة لمباراة الاتحاد والعدالة في الدوري السعودي 2020

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم العربية والسعودية عن تردد قناة السعودية الرياضية saudi sport 2020، وذلك من أجل الإستمتاع بأبرز المباريات والبرامج التي تعمل على تقديمها القناة الرياضية، حيث تعتبر القناة من أهم وأبرز القنوات الرياضية في الوقت الحالي كون تلك القنوات تعمل على تقديم المحتوى الرياضي المميز، وقد استطاعت السعودية أن تشتري حقوق بث بطولة كأس ملك إسبانيا وبطولة كأس السوبر الاسباني، الامر الذى إكسبها الكثير من الشعبية في صفوف المتابعين وعشاق كرة القدم العربية والعالمية.

قناة السعودية الرياضية

تتميز قناة السعودية الرياضية saudi sport بأنها الأشهر في الوقت الحالي كون تلك القناة تعمل على تقديم المحتوى الرياضي المتنوع والمميز، وتعمل القناة بصورة مجانية على كافة الأقمار الصناعية، وتبث لكافة الرياضيين في الوطن العربي، وتضم كوكبة كبيرة من النجوم والمعلقين من أجل الوقوف على كافة الأحداث الرياضية التى تقوم القناة الرياضية بنقلها.

بطاقة مباراة العدالة والأهلى السعودي في الدوري السعودي

المباراةالقناة الناقلةموعد المباراةمناسبة المباراةملعب المباراة
العدالة ضد الاهلى السعوديقناة السعودية الرياضية3:25 مساءاً بتوقيت السعودية
2:25 مساءاً بتوقيت مصر
3:25 مساءاً بتوقيت البحرين
4:25 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان
3:25 مساءاً بتوقيت الكويت
3:25 مساءاً بتوقيت قطر		الأسبوع 16 من الدوري السعوديملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية

تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة الاهلى السعودي

القمر الصناعيالترددالاستقطابمعدل الرمزالتصحيحالقناة
نايل سات1228412149عمودي vأفقي H275005/6قناة السعودية الرياضية ksa sport
عرب سات1214912015أفقي Hعمودي V275005/6ksa sport الرياضية السعودية
ياه سات1241811746عمودي Vأفقي H275005/68/91KSA SPORTS

حسين كراز

    كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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