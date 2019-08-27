تردد قناة أبو ظبي الرياضية”Abu Dubai sports” بصيغة HD المجانية والمشفرة

تردد قناة أبو ظبي الرياضية المجانية والمشفرة لمشاهدة أهم الأحداث الرياضية،وتمتلك قناة Abu Dubai Sports قاعدة جماهيرية واسعة؛حيث إستطاعت فرض سيطرتها وسط القنوات الرياضية مثل “أون سبورت” وغيرها من القنوات الرياضية المجانية،تم إطلاق البث الأول لقناة أبو ظبي الرياضية عام 2008 الماضي ويمتلك “محمد نجيب” شبكة قنوات أبو ظبي،كما تمتلك محللين رياضيين على أعلي مستوى لتحليل أهم المباريات والمواجهات الرياضية،وتملك قنوات أبو ظبي الرياضية كافة حقوق بث مباريات الدوري الإماراتي ونقلت العديد من المباريات المهمة والتي حدثت على ملاعب الإمارات الرياضية مثل لقاء الأهلي المصري والزمالك،روما وريال مدريد وبرشلونة والريال وكذلك تمتلك أحدث التقنيات في بث المباريات وقد زادت نسبة البحث عن تردد قناة أبو ظبي بصيغة HD وSD؛حيث ستقام اليوم مباراة الإتحاد السكندري المصرى والعربي الكويتي الساعة 7:15 بتوقيت جمهورية مصر العربية.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية بصيغة HD وSD

ويقدم موقع “نجوم مصرية” أحدث تردد لقناة أبو ظبي الرياضية المجانية والمشفرة،كما تنقل قناة Abu Dubai Sports الأحداث الرياضية المتنوعة بجانب أحداث كرة القدم،ويعلق على المباريات الرياضية العديد من المعلقين المشهورين وهذه ترددات قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة والمشفرة.

تردد قناة “Abu Dubai Sports” المشفرة

تردد القناة :12467

:12467 معدل الترميز:27500

الإستقطاب:أفقي “H”

تردد قناة أبو ظبي المفتوحة على النايل سات

تردد قناة أبو ظبي المفتوحة :12226

:12226 معدل الترميز:27500

الإستقطاب:أفقي “H”

ويجد العديد من القنوات الأخري مثل قناة أبو ظبي الرياضية الأولي،الثانية،الثالثة وهذا هو التردد 11804 “H”،تردد القناة الخامسة 12092،القناة السابعة 12092 أتش دي.