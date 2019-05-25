تردد قناة أبو ظبي دراما”الجديد” بتقنية HD على عرب سات و”نايل سات

تردد أبو ظبي دراما Abudhabi drama، هي قناة أنشئت على أساس بث مسلسلات الدراما بجميع أنواعها، وتنظم جدول البث الزمني لأشهر وأحدث المسلسلات المنتجة في العالم العربي، فتقوم بملأ شاشتها المتميزة بالدراما الجديدة لتشمل المسلسلات الخليجية والمصرية والشامية فضلاً عن المسلسلات التركية المدبلجة بالعربية والتي لها جمهور فائض يتوق لمشاهدتها خصوصا تلك الرومانسية منها. وسنقوم بإظهار ترددات أبو ظبي دراما الجديد عبر القمرين النايل سات وعرب سات، وقم بإدخال الرموز يدوياً مع التأكد أنه تم إدخالهم بشكل صحيح في إعدادات الرسيفر لديك.

Abudhabi drama

بالطبع القناة التفلزيونية “أبو ظبي دراما” ليس الوحيدة في هذا المجال فهناك قنوات منافسة شرسة مثل mbc drama وهي إحدى باقات mbc العملاقة وليس أكثر تألقاً من توـأمها mb1 القناة الأم. لكن ما يميز أبو ظبي دراما في سلسلتها التشغيلية قلة الخروج لفواصل إعلانية بعكس غيرها من القنوات الأخرى وهي بذلك في مأمن عن الإنزعاج الذي قد يطرأ على مشاهديها خصوصاً اذا كان وقتهم الثمين ضيق ولا يمكنهم البقاء لوقت أطول.

تردد أبو ظبي دراما

وتستمر الدراما في البث على مدار 24 ساعة وشاشة أبو ظبي دراما لها جاذبيتها الخاصة، حيث تكتسب Abudhabi drama قاعدة جماهيرية على نطاق واسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تجمع الأسرة الواحدة أمام شاشتها المتميزة. ويقع مقر القناة الدرامية في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة. وهي المملوكة لمؤسسة أبوظبي للإعلام.

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