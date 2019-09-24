تردد قناة البحرين لول على عرب سات..فضائية تلفزيونية تعرض المسلسلات القديمة

أفتتحت قناة البحرين لول للبث أونلاين وهي أول قناة بحرينية تختص بعرض كل البرامج والمسلسلات القديمة، والتي أطلقتها وزارة شؤون الإعلام في مملكة البحرين، لتكون بذلك أحدث قناة حكومية تخرج للجمهور بدون تشفير وإنها لاتزال قيد البث التجريبي منذ بدأ أول بث في 21 ديسمبر ، يوم السبت 2019.







ولاقى إطلاق القناة موقف ترحيبي لدى البحرينيين، وسرعان ما أصبح البحث عن التردد الخاص بقناة البحرين لول، أمراً عن شائعاً على الأنترنت. وتم تعيين قناة “البحرين لول” للبث الإرسالي على القمر عرب سات، مع إتاحة التردد 12226 أفقياً ، المتوفر للجمهور العام لإستقبال بث القناة بعد قيام المستخدم بالإدخال اليدوي للقيم الترددية بشكل صحيح في جهاز الرسيفير. حيث بإمكان المشاهد بمجرد ضبط التردد، تتبع جميع المسلسلات بأنواعها الكوميدية، الإجتماعية، الدرامية.

قناة بحرين لول على القمر عربسات







وتعد القناة البحرين لول أول فضائية تلفزيونية مهتمة بالإنتاج التراثي بشكل خاص، وتابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، جاء تدشين القناة على غرار طرج قناة دبي زمان، قناة القرين الكويتية، روتانا زمان، في دول الخليج والمنخرطة في بث عروض مرئية للإنتاجات القديمة، ومن شأن إطلاق قناة بحرين لول هو إحياء التراث البحريني قدماً من خلال عرض البرامج المتنوعة والمسلسلات وأيضاً المسرحيات التي تتميز بطابعها العفوي.

وهناك في الواقع مسلسلات بحرينية قديمة رائجة هي الأكثر مشاهدة التي بالإمكان عرضها على قناة بحرين لول مثل: مسلسل سعدون، سرور، نيران، حسن ونور السنة، وغيرها الكثير من المسلسلات التي لا تزال عالقة في الأذهان وتورث للأجيال في الخليج العربي مثل مسلسل بحر الحكايات.

تردد قناة بحرين لول

معدل الترميز التردد القمر الصناعي 27500 12226 (h) عرب سات arabsat







وفي جانب المسرحيات، يتميز المسرح البحريني بوفرة كبيرة من الإنتاجات المسرحية على مدى العقدين الأخيرين، ولعل أبرز المسرحيات البحرينية التي تحوز بإعجاب الجمهور وتلقى إهتماماً بالغ وينصح بها هي : بيت خاص جدا، مافيا سكراب، وتسعى وزارة الإعلام في البحرين عبر القناة بحرين لول – بأن تقف الأجيال على تراثهم التفلزيوني الغني من خلال ربط الماضي بالحاضر.