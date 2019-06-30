تردد قناة الجزائر الأرضية يوليو 2019 لمتابعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 محل بحث من قبل محبي كرة القدم ومتابعين مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تقام في الوقت الراهن على أرض مصر، وقد زادت معدلات البحث عن تردد القناة الجزائرية الأرضية، تزامنًا مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية في الساعات الماضية في الجزائر بشكل خاص والدول العربية بشكل عام، نظرًا لما تقدمه القناة من خدمة ممتازة في نقل بعض مباريات كرة القدم ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

تسائل عدد كبير من الجماهير عن تردد قناة الجزائر يوليو 2019 وهي أحد القنوات الرسمية التابعة للتلفزيون الجزائري الحكومي، التي من شأنها نقل عدد من مباريات كأس الأمم الأفريقية، فضلًا عن دورها في إذاعة الأحداث الجارية، والبرامج المختلفة.

قناة الجزائر الأرضية

على الرغم من أن قناة الجزائر الأرضية تعمل على ثلاثة أقمار صناعية، إلا أن أهم قمر من الثلاثة هو القمر العربي المصري نايل سات، والذي يبحث الكثير من محبي كرة القدم عن تردد قناة الجزائر الأرضية، ومن خلال هذا التردد تكون القناة متاحة إليكم لمتابعة المنتخب الجزائري بكأس الأمم الأفريقية لعام 2019.

تردد قناة الجزائر الأرضية

يمكنكم متابعة مبارايات الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2019 عن طريق تردد قناة الجزائر الأرضية يوليو 2019 من بيانات الجدول التالي:

التردد 11680 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 القمر الصناعي نايل سات

اقرأ أيضًا.. جميع ترددات القنوات المفتوحة والمشفرة الناقلة مباراة مصر والكونغو اليوم الحاسمة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 .. تردد قناة beoutQ | تردد قناة تايم سبورت | ترد قناة بي إن سبورت

كما حصلت قناة الجزائر الأرضية على حقوق بث عشر مباريات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تشمل مباراة الافتتاح، مباريات نصف النهائي، المباراة النهائية، إضافة إلى نقل مباريات منتخب الجزائر عبر البث الأرضي.

الجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري حقق فوزًا على نظيره منتخب كينيا بهدفين مقابل لا شيء، لينتقل المنتخب الجزائري إلى مبارة تجمعه بالمنتخب السنغالي يوم الخميس الموافق 27 يونيو، في إستاد الدفاع الجوي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الافريقية 2019.