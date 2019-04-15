تردد قناة النور Alnoor الجديد لعرض أفضل المسلسلات التركية المترجمة

تردد قناة النور Alnoor, أصبح من أكثر الترددات بحثا على الأنترنت في أغلب الدول على الرغم من أن القناة حديثة إلا انها شهدت اقبال كبير من المشاهدين في مصر والدول العربية خاصة بعد عرضها للمسلسل التركي الشهير “قيامة أرطغرل” الذي حقق أكنبر نسبة مشاهدة ويتابع حلاقته الأسبوعية عدد كبير من محبي الدراما التركية خاصة التي تتحدث عن التاريخ التركي والتاريخ الاسلامي, تردد قناة النور يبث على القمر الصناعي عرب سات, تخصصت القناة في عرض المسلسلات التركية مترجمة عقب عرضها مباشر على القنوات التركية كما يقومون القائمون على القناة بعرض الإعلان الرسمي للقناة وتشويق المشاهدين للأحداث الجديدة في الحلقات القادمة من المسلسل الذين يتابعونه.

تردد قناة النور.

يحرص القائمون على قناة النور على توفير أفضل التقنيات الحديثة ليستمع المشاهدة بصورة أفضل وإرسال قوي وتوفير أنظمة الجودة المتنوعة ما بين أنظمة الأتش دي عالية الجودة وأنظمة الأس دي العادية وتبث القناة على مدار الـ24 ساعة بدون توقف وبدون تشفير أو اشتراك شهري, كما تحرص على تقديم محتوى متميز يضمن لها قاعدة جماهيرية عريضة، لذلك تقدم محتوى متنوع بين السياسي والفني والدراما، وتعمل القناة على الأعمال الفنية التي تحافظ على المبادئ والقيم الشرقية مع عدم وجود أي مشاهد أو ألفاظ تثير سخط الأسرة المصرية والعربية, ونظرا لتزايد البحث على الانترنت لأسماء وترددات القنوات التي تعرض مسلسلات تركية وخاصة تلك التي تحظي بالكثير من المزايا التي تلبي أحتياجات الجماهير المختلفة فيما يلي جدول بتردد قناة النور, كما يمكنكم معرفة تردد قناة ام بي سي بوليود mbc bollywood الجديد على النايل سات

قناة النور على عرب سات.

المدار القمر التردد FEC/SR الجودة التشفير 7.0°W Eutelsat 7 West A 11958 (H) 27500 – 5/6 SD مجاني

مسلسلات قناة النور

مسلسل قيامة أرطغرل : هو مسلسل تاريخي يتحدث عن بداية تأسيس الدولة العثمانية في العصر ال13 ميلادي.

: هو مسلسل تاريخي يتحدث عن بداية تأسيس الدولة العثمانية في العصر ال13 ميلادي. مسلسل السلطان عبد الحميد : هو مسلسل تاريخي يكشف عن السيرة الذاتية للسلطان خليفة المسلمين الثاني بعد المائة.

: هو مسلسل تاريخي يكشف عن السيرة الذاتية للسلطان خليفة المسلمين الثاني بعد المائة. مسلسل كوت العمارة : هو مسلسل تاريخي يتحدث عن قصة الجنود العثمانيين في معركة كوت بين البريطانيين والعثمانيين.

: هو مسلسل تاريخي يتحدث عن قصة الجنود العثمانيين في معركة كوت بين البريطانيين والعثمانيين. مسلسل يونس أمره : هو مسلسل تاريخي يتحدث عن السيرة الذاتية للقاضي والشاعر الصوفي التركي يونس أمره.

: هو مسلسل تاريخي يتحدث عن السيرة الذاتية للقاضي والشاعر الصوفي التركي يونس أمره. مسلسل فيلينتا : مسلسل بوليسي تركي.

: مسلسل بوليسي تركي. مسلسل النصر العظيم .

. مسلسل لا تترك يدي.

ويذكر أن القناة اصدرت تطبيق خاص بها عبر الهواتف الذكيةوذلك من أجل متابعة المشاهدين بمتابعة ما قد فاتهم من حلقات المسلسلات المعروضة عبر القناة للاحتفاظ بها على هواتفهم المحمولة.

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