تردد قناة ام بي سي بوليود mbc bollywood الجديد على النايل سات

تردد قناة ام بي سي بوليود mbc bollywood هي واحدة من ضمن قنوات ام بي سي الأكثر شهرة في مصر والدول العربية تقدم باقة منوعة من المسلسلات والأفلام الهندية المترجمة والمدبلجة إلى اللغة العربي التي يتابعها الكثيرون في شتى الأماكن, بالإضافة لعرضها باقة منوعة من البرامج الترفيهية المختلفة, ومنها برامج عن حياة المشاهير والتي تجعل المشاهد يعرف كل ما هو جديد عن نجمه المفضل, وأيضا برامج المهرجانات الهندية والعالمية, وبرامج تقديم المواهب الشبابية تم اطلاق القناة عام 2013 أثناء مشاركة الفنانة الهندية كارينا كابور، في حفل إطلاق القناة من خلال أولى حلقات البث المباشر لبرنامج المواهب العربية أرابز جوت تالنت.

تردد قناة ام بي سي بوليود mbc bollywood.

تميزت قناة أم بي سي بوليود بالعديد من المميزات التي جعلتها الأكثر بحثا بين المشاهدين نظرا لما تعرضه من مسلسلات حصرية ومتنوعة وأفلام الأكشن والرومانسية وأبضا الكوميدية, حرصها على تقديم كل ماهو جديد وحصري الذي يتفق مع المعايير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية التي تتناسب مع المبادئ والقيم الشرقية, استخدامها لأحدث التقنيات المتطورة لضمان جودة عالية أثناء البث, عرضها للعديد من البرامج الشهيرة التي تتحددث عن الفنانين وأيضا المسابقات والمهرجانات الفنبة وأيضا مسابقات الرقص والغناء الهندي وشهرتها بعرض فيلم حصري لأول مرة كل يوم ثلاثاء والإحتفال بذكرى مولد أحد النجوم المحبوبيين لدى الجماهير, كما يمكنكم معرفة تردد قناة سي بي سفرة SCBC ofra الجديد 2019 أشهر قنوات الطبخ

برامج ام بي سي بوليود.

ومن برامجها التى تعرضها من خلال شاشتها

برنامج جالاك.

برنامج بوليوود مع نور.

برنامج My YellowTable.

برنامج Romance Nights .

برنامج coffee with karan.

برنامج Star of the month.

كما قدمت مجموعة كبيرة من أحدث المسلسلات الحصرية والتي لاقت إقبالا كبيرا لدى محبي وعشاق الدراما الهندية ومنها مسلسل هاوس مايا, مسلسل للعشق جنون, مسلسل وجوه الحب, مسلسل يغمرني الشوق, مسلسل النظرة الثانية, مسلسل لهيب الحقد وغيرهم من أحدث الأعمال الأخرى ولمعرفة تردد القناة ولمتابعة الدراما الهندية على القمر الصناعي نايل سات بدون تشويش أو انقطاع في البث على مدار اليوم تابع الجدول التالي.

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 11938 (v) 27500 عمودي 3/4

مسلسلات قناة MBC Bollywood.

مسلسل منتهي العشق بطولة دراشتي دهامي وفيفيان دسينا وبابيندر سينغ وأخرون

مسلسل ومن الحب ما قتل الجزء الثاني وقام بإدائه كلا من هيلي شاه وفارون كابور وتيجاش براكاش وناميش تانيجا

مسلسل غيت الجزء الأول والذي قدمه كلا من جورميت تشودهاري ودراشتي دهامي ونيكونج مالك وكوكبة من النجوم

مسلسل وجوه الحب ويقدمه كلا من ايريكا فيرنانديز وشهير شيخ وسوبريا بيلجنكار وسميرا بانيرجي وغيرهم

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