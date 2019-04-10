تردد قناة اليرموك Yarmouk الناقلة للمسلسل الأكثر شهرة قيامة أرطغرل

تردد قناة اليرموك Yarmouk أصبحت قناة اليرموك من أشهر القنوات الفضائية بحثا بين المشاهدين في مصر وجميع الدول لما تقدمه من أحداث المسلسل التركي الأكثر شهرة من شرق وغرب المنطقة العربية قيامة أرطغرل والذي نال إعجاب المشاهدين نظرا لأنه مسلسل تاريخي يروي قصة البطل التركي ارطغرل بن سليمان شاة, قناة اليرموك هي قناة أردنية إخبارية متنوع بجانب عرضها لمجموعة متعددة من المسلسلات العربية و التركية المدبلجة, حيث تقدم محتواها على مدار24 ساعة, حيث إتخذت شعارا خاص بها وهو “الفكرة لا تموت”.

تردد قناة اليرموك

حيث أعلنت القناة عن تحويل بث القناة بتقنية mpeg4 حيث يستلزم توفير أجهزة الإستقبال بتقنية اتش دي , تميزت قناة اليرموك بالعديد من المزايا المتعددة وهي إستخدمها لأحدث التقنيات المتطورة لضمان جودة البث, حرصها على تقديم محتوى إعلامي هادف يفيد المشاهدين من خلال برامجها التي تقدمها عبر شاشتها لمناقشة الظواهر المجتمعية , بجانب إهتمامها بقضايا الأسرة والمرأة العربية ومن بين برامجها المتنوعة التي تقدمها من خلال شاشة اليرموك الفضائية.

برامج قناة اليرموك.

برنامج الأوائل, برنامج بلدي, برنامج بيتكم عامر, برنامج أرض الصوان, برنامج استوديو اليرموك, برنامج نافذة على فلسطين, برنامج دين ودنيا.

بجانب عرضها لمجموعة منوعة من المسلسلات العربية والتركية المدبلجة للعربية، ومن بينها مسلسل

مسلسل حارة محتارة, مسلسل الفدائي, مسلسل محمد الفاتح, السلطان عبد الحميد الجزء الثاني, مسلسل قيامة أرطغرل

مسلسل ارطغرل مسلسل ارطغرل قامت قناة اليرموك بعرض الموسم الخامس ”من المسلسل على شاشتها وذلك كل يوم خميس حوالي الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت الأردن والقاهرة ،حيث تقوم بإعادته يوم الجمعة الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت أرطغرل تأليف محمد بوزداغ، إخراج “متين قوناي”، وحصد المسلسل على عدد من الجوائز ومنها جائزة الفراشة التليفزيونية لأفضل مسلسل عام 2016, وتدور أحداث مسلسل قيامة ارطغرل في القرن الثالث عشر الميلادي ويعرض مقدمات ودوافع تأسيس الدولة العثمانية من عرض سيرة حياة البطل التركي ارطغرل .وشاهد ايضا تردد قناة ام بي سي بوليود mbc bollywood الجديد على النايل سات

ولمعرفة تردد قناة اليرموك تابع الجدول التالي مع التأكد من كتابة تردد قناة اليرموك بشكل صحيح واختيار القمر المستقبل.

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز استقطاب معامل تصحيح الخطأ اليرموك النايل سات 11678 27500 عمودي 3/4

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