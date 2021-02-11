تركيب تردد قناة اليمن الفضائية Yemen Tv الجديد 2021

قناة اليمن الفضائية من اكثر القنوات اليمنية مشاهدة ويتم البحث عن التردد الخاص بها، بإستمرار، ويتم إلتقاط اشارة القناة على هوت بيرد ونايل سات وعرب سات.وهي قناة غير مشفرة تابعة لحكومة الحوثيين، حيث ان مع نشوء الحرب توفرت قناتين تحملت اسم اليمن الفضائية، وتعمل القناة على مدار 24 ساعة، وتخصص بثها لنقل كافة اخبار اليمن من خلال وسائط متعددة من نشرات اخبارية وتقارير مصورة وافلام وثائقية.

مميزات قناة اليمن الفضائية الاولى

هي قناة سريعة في تداول اخبار البلاد وتغطياتها المستمرة لكل المستجدات والقضايا اليومية التي تهم الشارع اليمني، تحمل القناة شعار”قناة لكل اليمنيين” لتذلك تهدف لتكون نموذج هام للوسائل الاعلامية التي تحتفظ بالمهنية وضمان حق الوصول للاخبار بدون تزييف، لتضع المواطين بالواقع كما هو،نتابع معكم تردد قناة اليمن الفضائية 2021، حيث بمجرد ضبطه- يمكنككم تلقي البث المباشر على اشارة نايل سات وعرب سات وهوت بيرد، لتتبع المحتوى الاخبار الشامل وتغطية المؤتمرات الصحفية وخطابات المسؤولين ونشر لقرارات الحكومية وكل مايتعلق بشؤون الدولة بشكل عام. ولقناة اليمن الفضائية العديد من البرامج التي تذيعها من بينها تلك هي نافذة على الأحداث، حصاد الأسبوع، الإقتصاد والريف، وغيرها الكثير من البرامج المهمة الاخرى.

محتوى قناة اليمن الفضائية

تستهدف Yemen Tv تنقل المؤتمرات الصحفية مباشرة مع المسؤولين في مختلف وزارات الدولة. كما تحرص على بث الأغاني والأناشيد الوطنية لتعزيز الانتماء الى جانب الاناشيد الثورية، تعدد محتواها في كل ميادين الحياة يجعل تركيز المواطن عالياً على حضارة بلاده، وتجعله يرصد كل التطورات من خلال البرامج الحوارية والتوثيقية. قناة اليمن الفضائية 2021، متفاعلة في نقل الأخبار على مدار 24 ساعة، وتحقق نسب مشاهدة مرتفعة بين أبناء اليمن، وما يزيد من الإستقطاب هو نشر محتواها المرئي على قناتها الخاصة في موقع يوتيوب، وكذلك نقل الأخبار من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، فيسبوك.

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تردد قناة اليمن الفضائية الأولى على عرب سات

عرب سات بدر 4 التردد 12181 رأسي ترميز 16200، معدل تصحيح 3/4 الجودة إسم القناة yemen tv SD

تردد قناة اليمن الفضائية على القمر هوت بيرد

تبث قناة اليمن على القمر Hotbird، بإتجاه المدار 13 شرقاً، لتغطي قارة أوروبا وشمال أفريقيا.

هوت بيرد التردد 11296 أفقي H ترميز 27500، معدل تصحيح 5/6 الجودة إسم القناة yemen tv SD

تردد قناة اليمن على نايل سات

يمكنكم ضبط جهاز الرسيفر على الترددات التالية، لإلتقاط قناة اليمن الفضائية، بشكل فوري، على ساتل Eutelsat 8 West B بمدار نايل سات، بدون تشويش في الاشارة، في بث غير منقطع.

نايل سات التردد 12687 افقي H، ترميز 27500، معدل تصحيح 7/8 الجودة إسم القناة yemen tv SD

من خلال وصولكم لتردد قناة اليمن الفضائية، الموضج بالجدول اعلاه، يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال عليه لأستقبال قناة اليمن الاولى بكل سهولة وبشكل فوري، بالتوجة الى القائمة بواسطة جهاز التحكم، ثم التركيب او INSTALLATION، ثم الانتقال الى البحث اليدوي، من قائمة الترددات، يتم ملئ الخانات المخصصة بإدخال القيم الترددية على عرب سات ونايل سات وهوت بيرد، وبمجرد حفظ البيانات والضغط على الموافقة ثم الزر الازق، سيتم البحث عن القناة بشكل تلقائي لتنزيلها خلال ثواني فقط، وتظهر في قائمة القنوات بإسم yemen tv، ثم التمكن من متابعة أخبار اليمن، طوال اليوم، بلا أي رداءة في جودة الصورة او اي تشويش.