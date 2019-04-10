تردد قناة ام بي سي أكشن Action الجديد لمشاهدة أقوى الأفلام

تردد قناة ام بي سي أكشن هي قناة مجانية غير مشفرة مخصصة لعرض أقوى أفلام الأكشن والإثارة بجانب المسلسلات الأمريكية والبرامج التى تحمل طابع الأكشن يتابعها العديد من المشاهدين في مصر وكل الدول العربية, إنطلقت قناة ام بي سي أكشن عام 2007 وهي من القنوات التابعة لمجموعة قنوات ام بي سي الأكثر شهرة ويتابعها العديد من المشاهدين في شتى الأماكن, تميزت ام بي سي أكشن بالعديد من المزايا المتنوعة لما تقدمه من أعمال الأكشن والإثارة

تردد قناة ام بي سي أكشن.

تحرص دائما على تقديم كل ماهو جديد وحصري يشبع ميول وأحتياجات قطاع كبير من جماهير التليفزيون المتابعين لأفلام الأكشن, تقديمها لمحتوى هادف ومميز يلتزم بالمبادئ العربية وأستخدامها للغة العربية في ترجمة أعمالها التي تعرضها على مدار اليوم, إستخدامها لأحدث التكنولوجيا المتطورة لضمان جودة الصورة, لم تكتفي القناة بعرض أعمال الدراما والأكشن بل قامت بعرض البرامج والمسابقات وتقديم عروض المصارعة الحرة فى جو من الإثارة والتشويق،ومن بين برامجها الأكثر شهرة.

برامج ام بي سي أكشن.

برنامج WWE Raw، وهو برنامج يقدم عدد من عروض المصارعة الحرة, برنامج drivin وهو من برامج المسابقات و متخصص في السيارات وعرض مقارنات بين أنواع السيارات, برنامج أكشن يادوري وهو برنامج يختص بعرض كل ما يخص كرة القدم السعودية وأيضا يهتم بأخبار الملاعب ونجوم كرة القدم, برنامج معك خبر, برنامجلغة المملكة وغيرهم من البرامج الأخرى كما عرضت القناة مجموعة هائلة من مسلسلات وأفلام الأكشن ومن بين المسلسلات

مسلسل cut, مسلسل bones الموسم 9, مسلسل Elementary الموسم4 وغيرهم ومن الأفلام , فيلم Rush Hour 2, فيلم Black Panther,,فيلم The Wolverine, فيلم Vantage Point, فيلم Sourse Code ,فيلم Back For War.

ولمعرفة تردد قناة الأكشن والإثارة لمشاهدة أضخم الأفلام الأمريكية والمسلسلات وبرامج المسابقات تابع التردد من خلال الجدول التالي كما يمكنكم مشاهدة تردد قناة ام بي سي بوليود mbc bollywood الجديد على النايل سات

تردد قناة ام بي سي أكشن MBC Action عرب سات 27500 5/6 V 12284 عرب سات 27500 5/6 v 11270 نايل سات 27500 5/6 v 11476 نايل سات 27500 5/6 v 11470

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